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Блог | Чернушники тратят огромные деньги на всякую ересь и не платят с этого налоги
Мне всегда было интересно: почему люди, которые вроде бы украли достаточно денег и вроде бы имеют репутацию не самых глупых...
Дальше текст на языке оригинала:
вірять, що якщо взяти нікому невідомого політтехнолога, поставити від нього відверто замовний блог і потім бігати по ЗМІ з пропозицією розмістити весь цей політ фантазії, то:
А) це має спрацювати
Б) про це ніхто не дізнається.
Тобто ок, я вже якось звик до чорнухи. Це є невіддільною частиною коли ти закриваєш схеми. Але до чого я не можу звикнути то це, то що ці чорнушники витрачають величезні гроші на ось таку дурню, щиро вірять, що це їм допоможе) і не сплачують з цього податки.
Вочевидь недопрацьовую.
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