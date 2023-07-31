Мне всегда было интересно: почему люди, которые вроде бы украли достаточно денег и вроде бы имеют репутацию не самых глупых...

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Дальше текст на языке оригинала:

вірять, що якщо взяти нікому невідомого політтехнолога, поставити від нього відверто замовний блог і потім бігати по ЗМІ з пропозицією розмістити весь цей політ фантазії, то:

А) це має спрацювати

Б) про це ніхто не дізнається.

Тобто ок, я вже якось звик до чорнухи. Це є невіддільною частиною коли ти закриваєш схеми. Але до чого я не можу звикнути то це, то що ці чорнушники витрачають величезні гроші на ось таку дурню, щиро вірять, що це їм допоможе) і не сплачують з цього податки.

Вочевидь недопрацьовую.