Черноморский флот России оказался почти 'в ловушке': в ОК 'Юг' назвали причину

Черноморский флот Российской Федерации оказался почти "в ловушке". Кремль уже не имеет возможности вывести его из акватории Черного моря.

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Единственное, что осталось у оккупантов – это возможность рассредоточить корабли по самому морю. Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Если смотреть географически, вывод таких единиц (кораблей, – ред.) для них сейчас возможно разве что в Азовское море. Но там не всюду позволят глубины проходить тому корабельному составу, который у них есть в Черном море. Выходить же из Черного моря через Босфор им не позволит международное законодательство и санкции", – отметила она.

По словам спикера, российские корабли находятся "в определенной степени в ловушке".

"Но они могут использовать всю акваторию Черного моря для рассредоточения своего корабельного состава для того, чтобы это было для них безопасно, как они сразу выбрали безопасное расстояние и пока считают ее таковой в 100 морских милях от контролируемого Украиной берега", – пояснила Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк рассказала, что страна-агрессор Россия вывела ракетоносители с Черного моря, но угроза ударов по Украине присутствует. Воздушная опасность остается высокой, ведь у врага все еще есть запас крылатых ракет типа "Калибр".

По ее словам, по состоянию на 21 марта в Черном море группировка РФ состоит из восьми кораблей.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что ракетный блицкриг РФ провалился. По данным разведки, тактика российского ракетного террора Украины потерпела поражение, однако страна-агрессор РФ и дальше будет продолжать ее. Для этого у России еще хватает устаревших ракет, в том числе С-300.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат отметил, что оккупанты взяли своей целью обстреливать в Украине правительственные помещения, здания ВСУ и Минобороны. В то же время, другой приоритетной целью врага остаются объекты критической инфраструктуры.

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