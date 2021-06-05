Продолжаю публикацию наших материалов о Чернобыле, собранных в ходе большой поездки в Чернобыльскую Зону отчуждения весной 2021 года. В сегодняшнем посте будет большой и невероятно интересный рассказ про комплекс ЗГРЛС "Дуга", известный также под названием военного городка "Чернобыль-2". Это гигантские антенны, которые находятся в нынешней Зоне отчуждения; в годы существования СССР они предназначались для наблюдения за запусками ракет "вероятного противника". Есть даже версия, что сама ЧАЭС была построена для бесперебойного питания таких антенн — но лишь одна из версий, особо ничем не подтверждённая (хотя могут ли здесь быть какие-то "доказательства"?), - пишет белорусский блогер Максим Мирович на своей странице в Фейсбук.

Обычно "чернобыльским туристам" показывают только внешнюю часть антенн — сами наземные сооружения комплекса, которые состоят из двух блоков антенн высотой в 150 и 100 метров каждый — но мы зашли гораздо дальше и изучили все подземные и закрытые сооружения комплекса, в том числе и нашли центральный зал оперативного управления "Дугой" с остатками документов и компьютерных систем.

Итак, в сегодняшнем большом и интересном лонгриде из Чернобыля — рассказ о "Дуге", с некоторыми интересными находками и неожиданными выводами.

Видео дня

02. Для начала давайте посмотрим, что такое вообще ЗГРЛС "Дуга", а также изучим, где и зачем её построили. Аббревиатура "ЗГРЛС" расшифровывается как "Загоризонтная радиолокационная станция", а сам объект использовался в качестве системы СПРН (системы предупреждения о ракетном нападении) в годы Холодной войны. Вот так сейчас выглядят радары "Дуги", возвышающиеся над лесом в Чернобыльской Зоне:

03. Комплекс сооружений "Дуги" был возведён в 1975 году, и примерно с этого же времени состоял на боевом дежурстве. До середины восьмидесятых годов это был сверхсекретный объект, позволяющй отслеживать пуски ракет "вероятным противником". Остановлен этот комплекс был в связи с аварией 1986 года — но по сути уже в начале 1986 года "Дуга" толком не работала, так как не прошла так называемого Госиспытания после модернизации и пуско-наладочных работ 1985-86 годов.

04. Антенны радара построены по принципу фазированной антенной решетки. Поскольку одна антенна не могла перекрыть широкую полосу частот — то весь диапазон был разбит на два поддиапазона и, соответственно, на две антенные решетки. Низкочастотная антенна — более высокая, на этом нашем фото она в середине кадра — её высота составляет около 150 метров, а длина — более 400 метров. Высокочастотная антенна — более низкая, она поднимается на высоту "всего лишь" в 100 метров и на нашем фото находится в дальней части кадра:

05. Принцип действия "Дуги" был следующий. При запуске ракет "вероятным противником" происходили изменения в ионосфере. Поступающие из ионосферы отражённые сигналы должны были быть уловлены антеннами "Дуги" (ещё на этапе загорания стартового факела ракеты). Причём антенны "Дуги" были именно приёмными, а не передающими антеннами — передающая антенна находилась в Черниговской области в виде комплекса Любеч-1, который работал в одном комплексе с "Дугой".

06. Огромный комплекс "Дуги" был частично засекречен ещё и в наши дни — к прмиеру, на территорию комплекса ЗГРЛС "Дуга" не пустили создателей игры "Сталкер" в начале 2000-х годов — и поэтому антенны "Выжигателя мозгов" (фантастического объекта в игре, прототипом которого послужила "Дуга") очень отдалённо напоминают реальную "Дугу" — так как создателям игры удалось рассмотреть антенны только издали.

А теперь давайте пройдёмся по некогда сверхсекретному комплексу.

07. Входим на территорию ЗГРЛС "Дуга". Сразу за забором первого охранного периметра можно увидеть заброшенные сооружения некогда очень крупной воинской части (о чём я ещё подробнее расскажу в конце поста). Вот, к примеру, сооружение некогда мощной подстанции, трансформаторы из которой давно вытащили:

08. Вот крупная котельная с высокой дымовой трубой, которая некогда обогревала весь комплекс. Весь военный комплекс "Дуги" на самом деле огромен и намного больше, чем то, что обычно показывают туристам и даже чем то, о чём я расскажу сегодня — но об этом тоже ниже.

09. На территорию, собственно, антенн ведёт ещё один КПП — антенный комплекс находился внутри ещё одного локального периметра с отдельной охраной и пропускным режимом — это напоминало устройство, например, советских комплексов РВСН — где территория пусковых шахт либо территория РТБ также находилась за отдельным забором. Сам КПП с находящейся внутри пропускной "вертушкой" давно разрушен временем:

10. Там и сям можно увидеть знаки радиации — по воздуху фон практически в норме, но вот на земле попадаются отдельные локальные участки загрязнения — главным образом, цезиевые пятна. На песчаном грунте возле основания антенн растут радиоактивные грибы — некогда в низину у основания антенн дождями была смыта вся "грязь", уловленная металлоконструкциями сооружения.

11. Вблизи комплекс "Дуги" не так впечатляет — снизу практически не ощущаются его поистине колоссальные размеры. Сложно ощутит, что вот эта конструкция возвышается над землёй на целых 150 метров:

12. А вот так вблизи выглядят рабочие элементы антенн. Сложные фермные конструкции оконечников антенн называются вибраторами — всего для строительства "Дуги" таких вибраторов потребовалось несколько сотен. Каждый вибратор крепится к несущей мачте мощными болтами.

13. Вибраторы созданы из достаточно дорогой оцинкованной стали, и каждый из элементов весит около тонны! Для получения такого количества ценного сырья на стройку "Дуги" потребовалось даже разрешение тогдашнего премьер-министра Косыгина.

14. Часть вибраторов сейчас демонтирована и порезана металлистами. Не знаю, почему эти части порезали, но не увезли:

15. Но большинство из них продолжают находится на своих проектных местах. Снизу "Дуга" выглядит завораживающе, а её стянутые стянутые талрепами тросы-струны низко и гулко гудят на ветру.

16. Прямо на территории антенн можно также найти дискету, с помощью которой программировали некогда супермощные компьютеры комплекса — вот о них я вам и расскажу в следующем разделе.

17. А мы тем временем идём дальше и попадаем в район наземных сооружений, в которых некогда находилось обслуживающее оборудование "Дуги". Это весьма немаленький комплекс, состоящий из нескольких многоэтажных зданий — внутри которых находятся как чисто технические помещения, так и помещения для обучения солдат, офицерские комнаты и прочее подобное.

18. Ближе всего к "Дуге" расположены вот такие транспортные коридоры, которые соединяли между собой различные сооружения комплекса, по которым на "Дугу" некогда доставляли оборудование, и которые ведут в технические помещения с самими компьютерами и прочей техникой.

19. Под местами вскрытыми панелями фальшпола можно обнаружить, что в подземном этаже сооружения располагались кабельные трассы — с помощью проложенных там кабелей антенны "Дуги" связывались с управляющими компьютерами и устройствами. Кабельные трассы располагались на оцинкованных модульных полках, напоминающих современные каркасы для гипсокартона:

20. А вот так сейчас выглядят те самые технические помещения. Некогда здесь стояли огромные ЭВМ, обеспечивающие работу всего комплекса — остатки рэковых шкафов, предназначенных для модульного монтажа оборудования. Также здесь можно увидеть остатки принудительной вентиляции — которая вероятнее всего использовалась для охлаждения работаюзих электронных машин.

21. Ещё одно помещение с пустыми шкафами, на которых можно увидеть отметки "Совершенно секретно". Под потолком можно увидеть оставшиеся промышленные лампы, некогда освещавшие проходы между шкафами.

22. Во вскрытом сейфе для документации нам удалось обнаружить некоторые документы, которые некогда считались совершенно секретными — например, маршрутизацию кабельных трасс "Дуги". Про документы будет подробный рассказ в фильме о военных объектах Зоны на нашем ютуб канале — так что подписывайтесь)

23. А ещё здесь можно обнаружить вот такие пластиковые хомуты — которые, видимо, в СССР использовались в качестве кабельной стяжки.

24. А мы тем временем идём дальше, и попадаем в святая святых — зал оперативного управления всем комплексом. Зал находится в плохом состоянии, но представляет собой вполне типичный зал управления для подобных комплексов — высотой в два света, с остатками схематического экрана-карты.

25. Здесь же можно обнаружить остатки компьютеров К-340А под управлением некогда сверхсекретной операционной системы "Кипарис" — всё это некогда управляло "Дугой":

26. Для системы "Кипарис" мы также нашли некоторую техническую документацию, о которой расскажем в готовящемся фильме.

27. Внутри комплекса также есть часть, в которой судя по всему была учебка — в ней солдатам объясняли принцип загоризонтной локации и устройство антенн, нарисовав гуашевыми красками ионосферу Земли:

28. А также рассказывали об "агрессивных планах блока НАТО" в целом и Америки в частности:

29. Стенд с наглядной агитацией и цитатами Ленина, написанной невообразимым, корявым советским новоязом:

30. Ход выполнения социалистических обязательств предотвращения коварных планов мировой буржуазии по вооружению против пролетариата:

31. Заброшенный учебный класс:

32. Для обслуживания антенн "Дуги" был построен небольшой военный городок "Чернобыль-2", застроенный вполне типовыми советскими хрущёвками. Смотреть внутри особо нечего — всю мебель и артефакты из зданий давно вывезли.

33. И всё же здесть есть кое-что интересное. На окраине "Чернобыль-2" сохранилась заброшенная пожарная часть, исследование которой подтвердило наши некоторые догадки. В пожарной части находится огромный макет "Дуги", заботливо скрученный солдатами из алюминиевой проволоки:

34. А сам макет (созданный в виде диорамы) наглядно демонстрирует, что антенны "Дуги" — всего лишь часть огромного военного комплекса, в который входил также "ВНЗ Круг" и некоторые другие военные объекты, связанные с инфраструктурой военной части "Чернобыль-2" и работающие с ней как единое целое.

35. Впрочем — об этом уже в следующих постах)

А в комментариях напишите — нужны ли такие объекты в наше время? Или возможная ядерная война — это не более чем запугивания политкиков?

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.