Черная пятница в Sport Life: сеть фитнес-клубов проводит акцию

Сеть фитнес-клубов Sport Life проводит акцию Черная пятница. Предлагаются реальные –50% на все абонементы с бассейном. Организаторы сообщают, что это действительно выгодное предложение всем, кто хочет развиваться и тренироваться в здоровом образе жизни. В сети призывают не терять время и воспользоваться возможностью получить невероятные скидки в Sport Life. Акция действительна до 25 апреля.

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Напомним, что Sport Life это более 100 спортивных и развлекательных бассейнов с многоуровневой очисткой воды. Уроки плавания, тренировки с тренером и групповые аква-тренировки.

Сеть фитнес-клубов предлагает тренировки в просторных тренажерных залах с ультрасовременным американским оборудованием. Огромные кардиозоны с панорамным видом ждут своих посетителей. Тренажеры на любую группу мышц.

Также предлагаются занятия йогой, танцами, TRX, сайклом и пилатесом. У Sport Life огромное количество групповых программ. Силовые, танцевальные, аэробные направления.

Для маленьких посетителей детские и бассейны для малышей. Клубы с программами развития детей от 3 до 13 лет.

А после изнурительных тренировок можно посетить банные комплексы или массажные кабинеты.

Sport Life всегда предлагает только самые лучшие условия для тренировок и развития здорового образа жизни.

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