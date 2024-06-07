'Через Тису за €15 тыс.': в Киеве задержали организатора схемы для уклонистов. Фото

В Киеве разоблачен организатор очередной схемы для уклонистов. Он предлагал военнообязанным переправиться через Тису за границу за 15 000 евро.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. Жителю Киева сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

По данным следствия, частный предприниматель во время военного положения организовал схему "теневого" вывоза мужчин призывного возраста за пределы страны. Он познакомился с жителем Покровска Донецкой области и предложил помощь в выезде в Венгрию. Свои услуги бизнесмен оценил в 15 000 евро.

По замыслу подозреваемого, призывник должен был пересечь реку Тису. Реализуя свой план, мужчина встретил клиента в Полтаве и на собственном автомобиле вместе с ним отправился в Закарпатскую область.

Прибыв в Хуст, перевозчик получил оговоренные средства. В дальнейшем он подобрал еще одного клиента, уже второй раз пытавшегося бежать из страны. К месту запланированной переправки фигуранты ехали более удобным для горной местности автомобилем.

На маршруте к берегу реки их остановили правоохранители. Организатору избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 908 400 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему уклонения от мобилизации. К ее созданию причастна нардеп 8-го созыва от партии "Самопомощь" Ирина Сысоенко. Вместе с сообщниками она ежемесячно зарабатывала до 100 тысяч долларов на гражданах, желавших избежать мобилизации.

7 июня Голосеевский районный суд избрал меру пресечения бывшему нардепу 42-летней Ирине Сысоенко и двум ее сообщникам, подозреваемым в оформлении инвалидности за взятки для уклонистов. Ей определили залог в размере 904 тыс. грн, который она сразу уплатила и вышла из-под стражи.

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