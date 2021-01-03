Все так горячо обсуждают то шутовской ролик-вариацию на тему "елка в Кремле", будто это что-то хорошее)). Извините, я дольше одной минуты не осилила, поэтому видела только скопированный из видосиков Путина бодрый "проход оперработника" парадными лестницами и дальше между стражей по красной дорожке – от чего мне всегда и в исполнении Путина было непреодолимо смешно, потому что напоминало памятный с детства Денисенков "Сон" и тамошнюю сцену "Генерального мордобития" (перечитайте ее в поэме Шевченко, затем посмотрите в фильме Денисенко, затем в роликах Путина – и тогда все станет на свои места, и вам также сделается смешно)). Вообще, всякая культура существует в том числе и для того, чтобы защищать ее носителя от чужих тараканов, и логика здесь вполне линейная: чем больше у нас в голове Шевченко и Ко., тем лучше мы защищены от Путина и Ко. – и нет, это не преувеличение.

Так вот, я к чему это все. Заходишь в фейсбук – а тут куча гневных (саркастических, едких и т.д.) мемов на тему "елка в Кремле" (Ленин / Мао / Ким Чен Ир и дети и т.д.). И ни одного упоминания (я по крайней мере не видела), что 2021-й - это, на минуточку, год 150-летия Леси Украинки.

Напомню, что у нас уже была одна (п)Резидентура, которая пробовала, не менее "технологически", перевести на себя ту волну внимания, что принадлежала Лесе Украинке, – так сказать, "украсть себе клейноды дома де Мендоза". Чем это кончилось, все помнят. Лариса Петровна – дама строгая и справедливая, и переходить ей дорогу я бы никому не советовала)): хотя бы потому, что можно всю жизнь смотреть "Сватов" и "Слугу народа", но в реале-то мы все живем-таки, никуда не денешься, в "Каменном госте", безразлично, читали его или нет (это так же, как с законами физики – большая литература тем и велика, что она, как физика, "открывает", а не "придумывает", это не копирайтинг).

"И каменная десница ляжет на том плече,

Что себя украшает клейнодом чужого дома... "(с)

Так уже было, и так будет вновь – пока урок не будет усвоен. И не говорите, что вас не предупреждали...