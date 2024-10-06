'Чехия – хорошая страна, все вроде бы ничего, но положительных эмоций нет': беженка рассказала о жизни и работе в Праге

Харьковчанка Мария, проснувшись 24 февраля 2022 года под взрывы, выезжать не планировала. Но родители мужа настояли – из Харькова надо бежать. Первые две недели полномасштабного вторжения Мария вместе с семьей провела в Лубнах Полтавской области, а затем, взяв сына, уехала в Чехию. Но несмотря на то, что в Праге женщина работает по специальности, вкуса жизни не чувствует – чехи к украинкам относятся свысока и очень остро чувствуется, что все неродное. Мария уже однажды возвращалась в Украину, однако из-за развода с мужем снова уехала в Прагу.

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Свою историю и планирует ли, в конце концов, возвращаться на Родину Мария рассказала OBOZ.UA.

Я работаю с детьми с особенностями, поведенческий терапевт и моя директор, выехавшая раньше, нашла в Праге работу по нашей специальности. Она предложила поехать к ней командой, на раздумья мне дали сутки. И 11 марта с ребенком вдвоем мы уехали. Ехали на эвакуационном поезде, нам разрешили взять только одну сумку и рюкзак, на сборы у меня было 40 минут. Ехали мы очень долго, в Киеве еще попали под обстрел, долго стояли на вокзале, а дальше из Львова на автобусе в Прагу.

Мы приехали в субботу, а во вторник я вышла на работу. С одной стороны, было легче адаптироваться, поскольку приехали своим коллективом, но чехам не нравится, что мы приехали и работаем по специальности. Они считают, что мы должны работать уборщицами или в супермаркетах раскладывать товары. И несмотря на все, я должна признать: мы сделали много и помогаем детям много. Когда мы приехали, Центр был заброшен, а сейчас он считается очень хорошим в Праге, развитым. Мы прилагаем значительные усилия для этого, поскольку чехи в этой теме, мягко говоря, отстают.

Когда приехали, сразу начала учить язык. Окончила на уровне "А2", для общения этого хватает. Еще из больших минусов – в Чехии очень трудно найти семейного врача, они бесплатны, все по страховой, но найти нереально трудно. Три недели ждала, чтобы попасть к стоматологу. С жильем у нас немного проще, мы живем в отеле для украинцев, за него тоже нужно платить, но меньше, чем я бы платила за съемную квартиру.

Все вроде и ничего, безопасно, работа по специальности, но здесь от жизни, знаете, никакого удовольствия нет, нет приятных эмоций, даже еда невкусная. Просто работаешь и всё. Прага хорошая, Чехия хорошая страна, ничего не могу сказать. Я благодарна, что они дали нам убежище. Но – неродное. И отношение, например, старшего поколения к нам не очень. Они не отличают русский язык от украинского, говорят сразу – "русаки" или "Иван, езжай в свою страну". А ведь каждому не объяснишь.

Еще от украинцев, которые живут здесь давно, "прилетает". Мол, вы приехали – и вам сразу все дали: и визу, и страховку, и помощь, мы приехали и жили в бытовках, а вы – на все готовое. Но ведь они выбрали страну для жизни, не Украину, это было их решение поменять страну, они собрали все свои вещи, не ехали с одной сумкой. Поддержки нигде нет, только на себя можно полагаться.

По Украине скучаем, ездим. Даже в Харьков пытаемся попасть хоть на неделю раз в год, наша квартира еще целая. Мы уже даже раз возвращались. Во Львове нас ждал муж, он там работает. Нашла там работу, ребенок пошел в школу, пробыли там три месяца. Но муж от нас отвык, мы приняли решение о разводе, и я с сыном снова вернулась в Прагу. Пока так живем, сын учится в чешской школе и онлайн во львовской. У меня контракт на работе еще на год, до сентября точно буду в Праге. Директор знает, что закончится война – и мы вернемся. Она это понимала, когда брала на работу украинский коллектив.