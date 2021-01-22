Лазебная: частных домов престарелых в Украине "нет" в 10 областях, рынок в тени

Частный рынок предоставления соцуслуг по размещению людей пожилого возраста в Украине в большей мере находится в тени, а из 10 регионов страны вообще нет данных о зарегистрированных учреждениях.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 22 января заявила министр социальной политики Марина Лазебная, комментируя смертельный пожар в доме престарелых в Харькове. Трансляция программы велась на YouTube-канале Shuster online.

Лазебная подчеркнула, что легальный рынок нужен Украине, по этому теневых предпринимателей нужно "выводить на свет". В этом вопросе также нужны контроль и государственная поддержка.

В 2020 году начал работать реестр организаций предоставляющих социальные услуги, добавила министр. В этот перечень вносится информация от коммунальных, государственных и частных учреждений. В реестре есть данные о 91 коммунальном и 42 частных учреждениях.

"14 областных государственных администраций и Киев подали такую информацию, а все другие – нет. Выходит, что в 10 регионах Украины нет частных учреждений, которые предоставляют такие услуги. Я в это не верю", – сказала Лазебная.

В Харьковской области, по данным Лазебной, проверку проходит 118 таких учреждений (11 пансионатов, 30 хостелов, 20 домов для людей пожилого возраста), но в реестре их всего три.

Трансляция программы:

Напомним, после пожара в доме престарелых в Харькове правоохранители обнаружили еще 32 подобных заведения, которые работали незаконно в городе или Харьковской области.

Как писал OBOZREVATEL:

21 января в пожаре в доме престарелых "Золотое время" погибли 15 человек.