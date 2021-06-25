Часть Украины накрыла пылевая буря: метеоролог сказала, когда ситуация улучшится

В Украине пылевая буря "Астраханский суховей", которая накрыла левобережную часть Украины, закончится после выходных 26-27 июня. Ожидающиеся в эти дни дожди очистят атмосферу.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух в комментарии Укринформу.

Метеоролог напомнила, что пылевая буря наблюдалась в Прикаспийском регионе в течение 19-20 июня. Она пришла к нам из Калмыкии через Ставропольский край и Азовское море. В течение нескольких дней украинцы наблюдали такое явление, как мгла и ухудшение видимости.

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"Сейчас ситуация значительно улучшилась, хотя несколько повышенная концентрация пыли все еще наблюдается в атмосфере. Дожди, которые ожидаются в субботу и воскресенье, очистят атмосферу от этих примесей, а циклон что принесет влагу – снизит температуру воздуха на несколько градусов на следующей неделе", – сказала експертка.

Метеоролог также отметила, что ночная температура воздуха в Украине на следующей неделе будет оставаться достаточно высокой, столбики термометров будут подниматься выше 20.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 21 июня, украинцы в разных регионах страны заметили странное атмосферное явление, похожее на туман. Уже во вторник смог окутал Киев. В столичном воздухе наблюдалась высокая концентрация пыли.