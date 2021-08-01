Часть Украины накроют ливни, град и шквалы: синоптики обновили прогноз на 1 августа

В воскресенье, 1 августа, погода в части Украины будет дождливой, ожидаются грозы и шквальный ветер. Неблагоприятные условия будут в западных и северных областях страны, в остальных же регионах будет сухо и солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Воздух сегодня прогреется до +34 градусов, при этом на западе будет немного прохладнее, чем на всей территории Украины (чтобы посмотреть карты, доскролльте страницу до конца).

Дожди 1 августа пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской, Ривненской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях. В большинстве регионов осадки ожидаются на протяжение всех суток, только на Киевщине и Черниговщине ночью должно быть сухо.

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В пресс-службе ГСЧС также предупредили о том, что погода в Киевской области ухудшится уже в ближайший час, ожидаются грозы.

В ряде областей погодные условия будут потенциально опасными. Так, на Волыни, Ривненщине, Львовщине, Ивано-Франковщине, Тернопольщине, Закарпатье, Хмельнитчине, а также в Черновицкой области ожидаются грозы и шквалы, местами возможно выпадение града.

Отмечается, что скорость ветра будет составлять 15-20 м/с, что соответствует первому (желтому) уровню опасности.

Напомним, что разрушительные шквалы спрогнозировали сразу в трех областях Украины: Львовской, Закарпатской и Волынской. Сообщается, что уровень угрозы – максимальный.

Как сообщал OBOZREVATEL, сегодня часть Украины окажется под влиянием циклона Guido. Ранее он уже принес дожди и грозы в Европу, затронув Польшу, Словакию и Венгрию.