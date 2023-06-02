Часть Украины накроют грозы: синоптики рассказали, какой погоды ждать выходными. Карта

В выходные температура воздуха в Украине опустится на несколько градусов, однако будет в комфортных пределах. Некоторые регионы накроют дождями с грозами.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра. В части регионов Украины в субботу ожидаются дожди.

Так, 3 июня на севере и западе Украины ожидается сухая погода. В то время как в центральных областях и на востоке пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ожидается на несколько градусов меньше, чем в предыдущие дни — на западе ожидается +18..+21 градус, +20…+23 градуса в других областях.

В воскресенье синоптики в Украине осадков не прогнозируют. Так, в этот день ожидается теплая погода с комфортной температурой – +20…+23 градуса. Днем возможна небольшая облачность. Будет преобладать северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

Ранее синоптики назвали области, которые покроют дожди и грозы. Ненастье на территорию Украины принесет атмосферный фронт.

OBOZREVATEL также сообщал, что первый месяц лета в Украине будет достаточно теплым, хотя температура воздуха ожидается на 2 градуса ниже средних показателей последних десяти лет. Так что аномальной жары в июне ждать не стоит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!