Часть Украины накроет снегом, а в части пройдут дожди: прогноз погоды на пятницу. Карта

Погода в Украине в пятницу, 3 декабря, будет морозной, западную часть страны накроет снегом. В большинстве центральных регионов следует ожидать дожди.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. В этот день в страну придет северный циклон.

Он принесет снегопады и метели в западные области – на Львовщину, Ивано-Франковщину и на Закарпатье. Там объявили І уровень опасности. Прогнозируют также гололедицу на дорогах.

В то же время в Карпатах также ожидается сильный снег – II уровень опасности. В этих регионах погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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Ветер в течение 3 декабря будет северо-западного направления, на юге и востоке – южного, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.

Температура воздуха на западе Украины днем опустится до -1 градуса, ночью ожидается -1...+1 градус. В северных регионах днем столбики термометров будут показывать +3…+5 градусов, а ночью от 0 до +2. Там ожидаются дожди и мокрый снег.

На востоке будет солнечно и сухо – осадков не прогнозируют. Температура днем поднимется до +10…+12 градусов, ночью будет до +5 градусов.

На юге прогнозируют температуру до +13 градусов днем, а ночью будет +6...+8. В течение дня также будет солнечно и сухо.

В Киеве 3 декабря пройдет мокрый снег. Он будет сопровождаться температурами воздуха до +6 градусов. Ночью будет холоднее – от 0 до 2 градусов тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2021-го погода в Украине будет изменчивой – похолодание будет менять волны незначительного потепления, все это будет сопровождаться осадками.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали неустойчивую погоду в декабре в Украине. Отмечалось, что на смену теплым дням будут приходить морозы, а к новогодним праздникам температура иногда опустится даже до -30 градусов.