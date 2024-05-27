Часть Украины накроет дождями: синоптики рассказали о погоде в начале последней недели весны

В начале последней недели мая часть Украины накроет дождями. В южной части, днем, и большинстве центральных областей, а также в Карпатском регионе возможны кратковременные дожди и даже грозы.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Синоптики отмечают, что на остальной территории без осадков, но ожидается переменная облачность.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем воздух прогреется до 27°С, в южной части 18-23°С. На высокогорье Карпат ночью 5-10°С, днем 14-19°С.

В Киевской области 27 мая также будет переменная облачность, но без осадков. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°С, днем до 27°С.

В Киеве ночью 12-14°С, днем около 25°С.

Ранее синоптики предупреждали о пожарной опасности по Украине с 25 по 27 мая. Чрезвычайный уровень пожарной опасности везде, кроме Крыма, и части Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей

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