'Было бы мне 38, я бы с автоматом таких, как вы мочил бы за Украину': в Мариуполе храбрый пенсионер поставил оккупантов на место. Видео

Во временно захваченном российскими войсками Мариуполе патриот открыто выступил в поддержку Украины и поставил оккупантов и коллаборантов на место. Мужчина заявил, что если бы был моложе, то "мочил бы их за Украину".

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Соответствующее видео опубликовали 26 июня в Telegram-канале "Маріуполь.Спротив". Пенсионер сказал, что Украина обязательно вернется в оккупированный страной-агрессором город (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Один из коллаборантов в разговоре с украинцем сказал: "Скажите это военному. Вы за Украину, да? Так это не значит, что все должны быть за Украину". На такое высказывание патриот спросил у предателей, что они будут делать, когда в город зайдут наши военные и Мариуполь вернется под контроль Украины.

"Когда будет здесь Украина, куда же вы пойдете? Будет здесь Украина! Вспомните мои слова! Что вас тянет так в Россию эту конченную? Если бы мне было 38 лет, я бы стоял с автоматом и мочил бы таких, как вы!" – заявил пенсионер.

Напомним, что ранее в Мариуполе в конфликт с российскими оккупантами вступила компания молодежи. Инцидент произошел в общественном транспорт. Молодые люди заявили одному из захватчиков, что Россию в украинский город никто не звал.

Одна из девушек сказала, что из-за россиян мариупольцы пережили страшную войну. "Сколько людей умерло!.. Из-за вас!.. Мы просили вас приходить?" – почти кричала она. Другая девушка, имея в виду российских оккупантов, сказала: "Вы здесь никто!".

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мариуполе россияне начали активно искать украинских партизан среди несовершеннолетних. Подросткам устраивают проверки и "профилактические беседы".

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