Один бывший "советский офицер" написал: "В СССР военных уважали, ценили и о них заботились..."

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Поскольку у ходячих желудков на первом месте деньги и жратва, давайте с них и начнем наш "ответ Чемберлену". На понятном советскому офицеру языке.

В СССР 90% военных были нищими. Я не преувеличиваю. Ни-щи-ми. Солдат срочной службы это военный или как? Самый что ни на есть. Сколько платили рядовому солдату, скажем, в 1977 году? Ась? Отвечу: минимальный "оклад" рядового был три рубля. В месяц. Еще раз: ТРИ РУБЛЯ В МЕСЯЦ. Девять копеек в день. Это, друзья, меньше стоимости бутылки водки (3.62).

Еще накидывали за классность, кто помнит – был такой значок в виде щита с цифрами 3, 2, 1 и буквой "М". До "М" – "мастер" практически никто из военнослужащих срочной службы не дослуживался. Как и до 1 класса, за который доплачивали аж 10 рублей. Единицы имели 2 клас (5 рублей доплаты), большинство ходило с 3 классом, за который доплат не полагалось.

Были еще разные доплаты. Например, за прыжок с парашютом (в народе – за обоср...е штаны) выплачивали аж рубль пятьдесят. На 200 граммов водки.

Сержант в среднем получал от 8 до 12 рублей – в зависимости от должности.

Курсанты военных училищ, будущие офицеры, на первом курсе получали 8 рублей 50 копеек, на втором 10.80, на последующих 15.80. Не зашикуешь. И это 5 лучших лет, когда молодость, каштаны цветут и девушки такие красивые...

Да почему же не платить солдату и курсанту зарплату такую, какая была хотя бы у учащегося ПТУ? Потому, что армия в СССР имела размеры чудовищные (в 4 раза больше американской), а денег в "самой передовой стране мира" было мало.

Да еще дармоедов разных приходилось кормить. Только Компартия Италии с 1950 по 1970 год получила "помощи" на 500 миллионов долларов. А позже – "всего лишь" по 5-6 миллионов в год. А список компартий большой-большой, по алфавиту от Аргентины до Японии. Кому миллион, кому два – набегала сумма весьма впечатляющая.

Теперь об уважении. Это только в песне красиво пелось "У солдата выходной, пуговицы в ряд, ярче солнечного дня..." ну и так далее.

На самом деле солдата, как "зека" 2 года держали за "забором". "Выходной", увольнением именуемый – небывалая редкость. В каждой части по-разному было, но в основном так. Теоретически из подразделения могло быть уволено не более 30% личного состава. Учитывая 2 выходных в неделю, опять же теоретичеки в увольнении каждый солдат и сержант мог побывать дважды в месяц.

Но тут собачка порылась" в этом вот "ДО 30%". Ибо "до" это и 20, и 10 и ноль это тоже – "до". В Советской армии офицеры несли ответственность за своих солдат даже в том случае, если с ними что-то случалось за пределами части. "Почему плохо проинструктировали?" – первый вопрос, который задавался "отцам-командирам" в случае ЧП.

Поэтому солдатиков стриженных в увольнение старались не пускать. Да и что ему там делать, ели у него "зарплата" три рубля, а надобно покупать зубную пасту, нитки, иголки, мыло, конверты и тому подобную мелочь.

Еще кое-что об "уважении" и "заботе". Заставлять солдата голыми руками, зубной щеткой и швейной иголкой чистить железные заср....е "очки" в туалете – это уважение? Или заявить обратившемуся в санчасть с жалобой на головные боли солдату "Ты просто служить не хочешь" и отправить назад в роту – это забота? Кормить хуже, чем хороший хозяин свиней – это уважение? О качестве харчей в солдатских столовых в СССР книгу можно писать.

А унизительная муштра и "воспитание через коллектив", когда ночное "битие определяет сознание" солдатика, который чем-то провинился – это тоже "уважение"? А зачем надобно было все делать бегом? Почему на отправление естественных надобностей сержанты давали 2 минуты, а на утренний туалет – 5? Времени мало?

А жуткое обмундирование, в котором летом жарко, а зимой холодно? Эти допотопные шинели. Эти ватники. Эти цигейковые шапки и вечно сваливающиеся с головы пилотки, в каких еще "дедываевали"? А эти кальсоны образца 1913 года без пуговиц, из которых – извините за интимные подробности – солдатское "хозяйство" постоянно вываливалось? Это все к уважению относиться или же к заботе?

Так что, мимо кассы, товарищи "советские офицеры". Не надо нам тут сказки сказывать. Служили мы в советской армии, знаем. Многое можно рассказать. Кстати, о заботе и уважении к офицеру тоже. Но это в другой раз. Завтра, скажем. А то слишком много букв получается – не каждый "советский офицер" осилит...