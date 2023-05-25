'Были еще некоторые шаги': Буданов ответил возмущающимся украинцам, что их не предупредили о вторжении РФ

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов предупреждал о том, что РФ готовится напасть на наше государство, он начал говорить еще в 2021 году. И хотя в Офисе президента отрицали вероятность полномасштабного вторжения, власти предпринимали ряд шагов, которые должны были предотвратить большую войну.

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Об этом Буданов рассказал в интервью NV. Он пояснил, что в то время руководство страны не могло говорить о реальной угрозе, поскольку конечная дата начала широкомасштабного вторжения не была известна.

"Были еще некоторые шаги, которые пытались реализовать для того, чтобы войны не произошло. Но уже ближе к дате, когда все стало на свои места, вы не увидите ни одного политического заявления высшего руководства, что войны не будет", – отметил он.

Руководитель ГУР уточнил, что именно от агентуры получил наиболее точную информацию о планах кремлевского диктатора Владимира Путина.

Он также добавил, что количество украинских агентов за последние годы сильно возросло.

"Речь идет и о людях, близких к Кремлю", – резюмировал Буданов.

Следует отметить, что после всех преступлений армии кремлевского диктатора на территории Украины ликвидация Владимира Путина – это мечта большинства украинцев. Да, в разведке ответили, можно ли считать главу Кремля законной целью для Украины и были ли попытки со стороны нашего государства его ликвидировать. Буданов отметил, что президент враждебного государства вполне законной целью Украины.

Напомним, что Буданов заявил, что целью Украины по окончании войны является создание демилитаризованной зоны с государством-террористом Россией. Она должна иметь протяженность не менее 100 км.

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