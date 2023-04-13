'Был примером мужества': умер защитник Украины с Прикарпатья, получивший тяжелое ранение на фронте. Фото

51-летний защитник Дмитрий Лазорик, житель села Старые Куты Ивано-Франковской области, 12 апреля умер в Киеве после четвертой операции. Герой с 2014 года был участником антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, а после полномасштабного вторжения вновь встал на защиту своей страны.

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Дмитрий служил в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде "Эдельвейс" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. О его Гибели сообщили на странице Кутского поселкового совета.

Воин родился 12 сентября 1971 года.

В последнее время служил в Косовском районном территориальном центре комплектования, поскольку из-за тяжелого ранения не мог оставаться на передовой, рассказал "Суспільному" глава Кутской громады Дмитрий Павлюк.

Тяжелое ранение в ногу защитник получил вблизи Северодонецка на Луганщине, впоследствии перенес четыре операции. Последнюю делали в Киеве, она прошла успешно.

Но позже у Дмитрия произошел сердечный приступ, от которого он умер.

"Он был примером мужества, храбрости, самоотверженности как для молодого поколения, так и для старших товарищей. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и друзьям защитника. Скорбим вместе с вами. Склоняем головы перед памятью Дмитрия. Почивай с миром, Воин. Светлая и вечная память Герою!" – говорится в сообщении Кутского поселкового совета.

Прощание с защитником состоится в пятницу, 14 апреля, на майдане Незалежности г. Косов в 14:00.

Жителей просят отдать последнюю честь воину и встретить Героя с цветами и зажженными свечами.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Украинские военные вышли из Северодонецка в ночь на 24 июня 2022 года. Защитники мужественно держали оборону города, теряя побратимов.

– Министр обороны Алексей Резников заявил, что в боях за Лисичанск и Северодонецк ВСУ ликвидировали около 11 тысяч оккупантов.

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