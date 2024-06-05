Был одним из лучших адвокатов Украины: в сети вспомнили Александра Поливодского, погибшего на войне год назад. Фото

В сети вспомнили известного украинского адвоката Александра Поливодского, который пошел добровольцем на фронт в первый день полномасштабного вторжения России и погиб 19 апреля 2023 года в боях в Луганской области. Поливодского вспоминают, как одного из лучших адвокатов Украины, патриота родной земли и порядочного человека.

На Facebook-странице "Ukrainian People Magazine" отметили, что Александр даже на фронте успевал выступать с лекциями перед военными, общаться с ними на актуальные правовые темы и не оставлял научной деятельности.

"Был случай: во время рытья окопов ко мне подошел коллега-адвокат со словами: "А я был на ваших семинарах по земельному праву". Мое предложение было таким: "Берите лопату, присоединяйтесь, будем вместе нагребать и обсуждать проблемы современного земельного законодательства" , – вспоминал Александр Поливодский.

Он был членом Национальной ассоциации адвокатов Украины, входил в топ-100 лучших юристов Украины и в список 10 самых рекомендованных юристов по вопросам аграрного права.

Александр написал более 70 научных работ, среди которых ряд монографий и учебных пособий. Также Поливодский создал свою юридическую фирму и преподавал в Киево-Могилянской академии.

"Первая моя встреча в качестве декана факультета с Александром Анатольевичем произвела на меня незабываемое впечатление от его личности: ярко-пронзительный и любознательный взгляд глаз, кроткая иногда по-доброму ироническая улыбка открытого лица и внутренний непоколебимый стержень уже сложившихся жизненных и профессиональных принципов. Обращал он на себя внимание и своей незаурядной скромностью в поведении и взаимоотношениях с коллегами и студентами", – вспоминал первый декан факультета юридических наук НаУКМА Владимир Сущенко.

Как отметило издание, Александр собрал документы, необходимые для призыва в ВСУ и прошел медкомиссию еще за три недели до начала российского полномасштабного вторжения. Утром 24 февраля 2022 года он вступил в подразделение терробороны Оболонского района Киева.

Воин служил стрелком, позже связистом и воевал за Киев, Киевщину, Харьковщину, Донетчину, Луганщину. Поливодский погиб в 4 утра 19 апреля 2023 во время выполнения боевого задания на окраине села Диброва на Луганщине.

"Я мог бы рассказать о нем много всего. О том, что это последний честный человек в юрбизнесе и человек слова в принципе. Но я скажу другое, что этот человек погиб ради того, во что верил и что осознавал. У Александра никогда не было иллюзий по поводу наших трижды проклятых соседей и их намерений", – поделился помощник Поливодского Павел Ляшенко.

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