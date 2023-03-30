''Был единственным сыном и опорой для матери'': в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья. Фото

На войне за независимость Украины погиб военнослужащий ВСУ из Прикарпатья Андрей Кваснишин. Воину, который был единственным сыном своих родителей, было всего 26 лет.

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Жизнь молодого защитника оборвалась 27 марта. О потере земляка сообщили в Болеховском городском совете (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Андрей Кваснишин родился 30 октября 1996 в городе Болехов Ивано-Франковской области. Там он вырос и учился в школе.

Парень встал на защиту Родины в прошлом году. Он служил стрелком стрелкового отделения соответствующих взвода и роты в воинской части ВСУ, которая дислоцировалась на Запорожье. В частности, на окраине села Малиновка Пологовского района.

"Был в семье единственным сыном, опорой и утешением для матери. Для многих из нас Андрей был хорошим другом, которого мы уважали и любили. Все помнят его добрым, всегда улыбающимся. Там, где был Андрей, всегда царила хорошая и хорошая. позитивная атмосфера", – говорится в посте о защитнике.

В Болеховском горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким Героя, возложившего свою жизнь на алтарь свободы и независимости Украины.

"Пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль утраты самого дорогого человека", – добавили там.

Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с российскими оккупантами погиб сын главы правления "Донецкоблгаза" Артур Батий. Воин пал в боях возле села Богдановка, что под Бахмутом.

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