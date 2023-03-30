"Был единственным сыном и опорой для матери": в боях за Украину погиб 26-летний защитник из Прикарпатья. Фото
На войне за независимость Украины погиб военнослужащий ВСУ из Прикарпатья Андрей Кваснишин. Воину, который был единственным сыном своих родителей, было всего 26 лет.
Жизнь молодого защитника оборвалась 27 марта. О потере земляка сообщили в Болеховском городском совете (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что Андрей Кваснишин родился 30 октября 1996 в городе Болехов Ивано-Франковской области. Там он вырос и учился в школе.
Парень встал на защиту Родины в прошлом году. Он служил стрелком стрелкового отделения соответствующих взвода и роты в воинской части ВСУ, которая дислоцировалась на Запорожье. В частности, на окраине села Малиновка Пологовского района.
"Был в семье единственным сыном, опорой и утешением для матери. Для многих из нас Андрей был хорошим другом, которого мы уважали и любили. Все помнят его добрым, всегда улыбающимся. Там, где был Андрей, всегда царила хорошая и хорошая. позитивная атмосфера", – говорится в посте о защитнике.
В Болеховском горсовете выразили искренние соболезнования родным и близким Героя, возложившего свою жизнь на алтарь свободы и независимости Украины.
"Пусть Господь Бог помогает вам перенести эту тяжелую боль утраты самого дорогого человека", – добавили там.
Как сообщал OBOZREVATEL, на войне с российскими оккупантами погиб сын главы правления "Донецкоблгаза" Артур Батий. Воин пал в боях возле села Богдановка, что под Бахмутом.
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