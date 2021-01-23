Украинцы о легализации оружия: будут стрелять всех подряд

Украинское общество пока не готово к легализации огнестрельного оружия, это может только ухудшить внутреннюю ситуацию в стране.

Об этом говорится в опросе OBOZREVATEL ТV. По мнению людей, власти сначала надо навести порядок в стране, а только потом думать о легализации оружия.

Большинство опрошенных лиц считают, что в стране, где не работают законы, нельзя легализировать огнестрельное оружие. Мол, самозащита – это хорошо и она нужна, но перед тем стоит хотя бы провести адаптивный период и подготовить население к такой инициативе.

OBOZREVATEL приводит прямую речь опрошенных в цитатах:

"Пусть оружие будет у военных людей – у полиции, у службы охраны. А так я считаю, что это ерунда. Будут стрелять всех подряд. У нас же как – дай только разрешение"

"Посмотрите, что делается в Америке, например. Я против, тем более с нашими законами. Сначала надо навести порядок в стране, а потом давать людям оружие. У нас наркотики, алкоголь, дети чем занимаются? Дать их родителям оружие? Не-не".

"Спрашивайте у народных депутатов. Что мы простые люди? Кто к нам прислушивается? Подняли за газ – кого прислушались?"

"Видимо, нет. Самозащита – это хорошо, но нужно хотя бы какой-то подготовительный период".

"Против. Дай какому-то психу пистолет – всех перестреляет. Нет, не нужно".

"Жизнь стала опаснее, вот у меня лично в 2006 году дачу дважды обокрали. Мы за ними гнались, они оставили" Жигули ", приехала милиция, мы за ними ... Я готов стрелять и защищаться. Я охотник"

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию за основу законопроект о легализации владения огнестрельным оружием, инициированный депутатами от "Слуги народа".