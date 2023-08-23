Будут ли вручать повестки в Украине дворники и консьержи и сколько продлится мобилизация: разъяснение

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект № 9566, предлагающий наделить полномочиями выдачи повесток коммунальщиков – дворников, управляющих домов, работников ЖЭК, консьержев и владельцев жилых зданий. Этот документ появился в реестрах в начале августа, но на голосование вынесен пока что не был.

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Адвокат Роман Симутин в своем блоге объяснил, что в тексте инициативы есть несостыковки. Однако если проект закона все же примут, он может повлиять на процесс призыва в армию. Напомним: мобилизация и военное положение в Украине продлены до 15 ноября 2023 года.

Автор инициативы (нардеп Георгий Мазурашу из фракции "Слуга народа") предлагает, чтобы коммунальщики получили право не только выдать повестку, но и собирать информацию о военнообязанных.

Симутин считает, что одна из целей предложения – частично "сбить негатив" с ТЦК и СП, переведя его на другую категорию граждан.

Есть и вторая цель. Постановления со штрафами, которые выносят начальники ТЦК, разваливаются в судах в основном по причине недоказуемости вручения повестки, так как в качестве доказательств используются пояснения самих работников ТЦК и их рапорты, что ставит под сомнение их беспристрастность. Если в качестве свидетелей будут выступать работники ЖЭКов, управляющие ОСМД и т.д., постановлений можно будет выписать в разы больше.

Адвокат добавил, что нашел в тексте смешной момент: автор законопроекта хочет уполномочить на вручение повесток владельцев домов.

"Это типа я сам должен вручить повестку себе и своим родным? Честно, я не прикалываюсь, потому что согласно решению Конституционного суда от 2004 года жильцы многоквартирных домов являются его совладельцами (то есть собственниками)", – объяснил эксперт.

Стоит отметить: Мазурашу ранее уже отличался скандальными предложениями. За 2019-2022 годы нардеп с Буковины подал больше всего законопроектов среди своих коллег. На конец лета 2022-го он был соавтором более 450 законодательных инициатив (только за 54 из них проголосовали). А вот из личных законопроектов "слуги" его коллеги по парламенту не поддержали ни одного.

Как писал OBOZREVATEL:

– В период военного положения считается, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют военное обязательство и подлежат обязательной военной регистрации.

– Министр обороны Алексей Резников недавно заявил, что с середины осени у Территориальных центров комплектования и соцподдержки возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГПСУ, МИДа и других учреждений.

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