Будут ли повестки в Украине вручать онлайн и что нужно знать о реестре призывников: разъяснение

В Украине хотят модернизировать систему воинского учета, чтобы с помощью интернет-реестров снизить бюрократию. Рассматривается возможность "вручения" повесток онлайн, однако через "Дію" это происходить не будет.

Как передает "ВВС Украина", в правительстве отказались интегрировать систему "Дія" с военными реестрами. Поэтому была наработана новая схема наполнения электронного реестра военнообязанных и призывников "Оберег". Он готов уже на 90%.

"С наполнением реестра "Оберег" большой прогресс, там уже есть данные по почти всем военнообязанным – 90%. Далее работаем с Минцифрой, чтобы связали другие реестры с этой базой данных", – сказала нардеп, заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безуглая.

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Она ожидает, что "Оберег" может заработать уже осенью-2023 года. Проектную команду возглавляет бывшая исполнительный директор "Новой почты" Оксана Ферчук.

Как известно, Закон Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов" был одобрен еще в 2017-м, но система до сих пор не работает на полную мощность. Формально реестр запустили 28 марта 2022 года, но без полной базы военнообязанных.

Глава Минцифры Михаил Федоров и руководитель по развитию электронных услуг в Министерстве цифровой трансформации Мстислав Баник заверили: "Дія" не будет сервисом для военного учета и рассылки повесток, потому что сервис не создавался не для военных целей.

Серьезную цифровизацию ТЦК и СП анонсировал 22 августа тогдашний министр обороны Алексей Резников. Он говорил, что, согласно оценкам, это должно произойти уже в среди осени. Летом МО было на "стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией".

В то же время Безуглая отмечает, что пока что не существует механизма, как рассылать электронные повестки. "Решения еще нет. Это чувствительный вопрос. Повестка через смс или в "Дії"? Нет, повестку в "Дії" мы точно не будем делать в таком формате", – подчеркнула она.

Как писал OBOZREVATEL:

– Украинское законодательство предусматривает вручение повесток исключительно в бумажном виде, поэтому введение электронных повесток требует правок в законах.

– Ранее Михаил Федоров сообщал, что электронный закрытый реестр военнообязанных наполнен на 90% и уже функционирует. 6 сентября новый глава МО Украины Рустем Умеров назвал запуск единого реестра призывников одной из основных задач в новой должности.

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