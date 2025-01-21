Будут критические ситуации и быстрые решения: астропрогноз на 21 января

Во вторник, 21 января, длится 22-й лунный день. Луна находится в знаке Весов, но к вечеру перейдет в Скорпиона, Солнце начинает свой путь в Водолее.

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Как рассказала эксклюзивно для OBOZ.UA астролог и нумеоролог Исита Гая, цифрой этого дня является тройка, которую в сумме дают 2 и 1, а это энергия Юпитера. При этом вторник – это день Марса.

"Я могу сказать, что будет идти обучение, оно будет по Юпитеру – люди будут приобретать новые знания через какие-то критические ситуации. Надо будет быстро принимать решения, не будет времени на размышления, вам нужно будет как-то собрать себя и могут быть также какие-то уроки для вас в этот день, поэтому приготовьтесь", – сказала астролог.

По ее словам, день сегодня будет похож на карусели. Но быстрое прохождение уроков, которые несет этот вторник, поможет освободиться от лишнего в своей жизни.

Исита Гая также посоветовала сегодня заняться своим телом. "Стоит сделать какую-нибудь физическую тренировку, стоит обратить внимание на свое питание, поэтому вы можете быть на облегченном питании и сделать спортивную тренировку в этот день. Это будет очень хорошо для вас", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал полный гороскоп для всех знаков зодиака на 21 января – одним днем подарит важные встречи, а другим принесет новые вызовы.

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