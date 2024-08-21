Будут дожди: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 22 августа

В четверг, 22 августа, жара не покинет Украину. Впрочем, местами синоптики прогнозируют небольшой дождь.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В южной части, западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Днепропетровской областях местами ожидаются кратковременные дожди и грозы.

На остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, на Левобережье юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21°С, на юге страны до 24°С. Днем в западных и Житомирской областях 21-26 ° С (в Карпатах 15-20 ° С). В Киевской, Черниговской, Винницкой и Черкасской областях 28-33°С, на остальной территории сильная жара 35-37°С.

В Киевской области 22 августа ожидается переменная облачность. Осадки синоптики не прогнозируют, но днем по области местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Ночью 16-21°С. Днем 28-33°С. В Киеве ночью около 20°С, днем 30-32°С.

Кроме того, синоптики предупредили, что 22-24 августа в Украине кроме большинства западных областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, синоптики прогнозируют, что 23 и 24 августа, когда страна будет праздновать День Флага и День Независимости, жара в столице ослабнет.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам синоптиков, сентябрь будет похож на август. В первый осенний месяц следует ожидать теплую и переменную погоду.

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