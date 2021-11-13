Вы знаете, что 13 ноября – это Всемирный день Доброты (World Kindness Day)? В этот день 1998 года в Токио открылась конференция Всемирного движения за доброту, в конференции принимали участие гости из Австралии, Канады, Японии, Таиланд, Сингапур, Великобритания, США. Так появилась новая традиция. На той конференции психологи впервые озвучили данные своих исследований - чем больше хороших поступков мы совершаем, тем более счастливыми мы себя ощущаем. Это не теория, а доказанный факт.

И сегодня мне попался на глаза один мой старый пост. Ведь он оказался сегодня актуальным, как никогда. Я тогда запостил историю, как директор одной европейской школы посылал такое письмо каждому учителю, которого брал на работу:

"Уважаемый учитель!

Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:

— как ученые инженеры строят газовые камеры;

— как квалифицированные врачи отравляют детей;

Видео дня

— как обученные медсёстры убивают младенцев;

— как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин…

Поэтому я не доверяю образованности.

Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.

Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ и более добрыми".

Он прав на 100%. Будьте людьми. Будьте добрее. Оставайтесь человечными. Зла и жестокости в мире и так слишком много. Поэтому добавьте в мир своей доброты и человечности и сделайте его лучше!