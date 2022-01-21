Будет ли полномасштабная война и дело Порошенко. В "Свободе слова Савика Шустера" обсудят важные темы. Видео
В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы.
В эфире программы 21 января затронут следующие вопросы:
Весь мир говорит о скором вторжении Путина в Украину, а Владимир Зеленский называет эту информацию слухами. Почему?
Будет ли полномасштабная война?
Дело Порошенко: государственная измена или расправа над оппонентом?
Гости студии:
ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014–2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";
АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);
АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);
ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);
ВАСИЛИЙ БУРБА, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016–2020);
СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";
АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";
РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины.
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