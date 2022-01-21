Будет ли полномасштабная война и дело Порошенко. В 'Свободе слова Савика Шустера' обсудят важные темы. Видео

В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсудят актуальные темы.

В эфире программы 21 января затронут следующие вопросы:

Весь мир говорит о скором вторжении Путина в Украину, а Владимир Зеленский называет эту информацию слухами. Почему?

Будет ли полномасштабная война?

Дело Порошенко: государственная измена или расправа над оппонентом?

Гости студии:

ПЕТР ПОРОШЕНКО, президент Украины (2014–2019), лидер партии "ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ";

АРСЕНИЙ ЯЦЕНЮК, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014–2016);

Видео дня

АРСЕН АВАКОВ, министр внутренних дел Украины (2014 – июль 2021);

ДМИТРИЙ РАЗУМКОВ, народный депутат, внефракционный, председатель Верховной Рады Украины (2019–2021);

ВАСИЛИЙ БУРБА, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016–2020);

СЕРГЕЙ СОБОЛЕВ, заместитель председателя фракции партии ВО "Батькивщина";

АНДРЕЙ БИЛЕЦКИЙ, лидер партии "Национальный корпус";

РОМАН КОСТЕНКО, народный депутат, "ГОЛОС", полковник Службы безопасности Украины.

Смотрите на телеканале Украина или заходите на YouTube-канал, а также можете просмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.