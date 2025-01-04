Буданову – 39: интересные факты о главном разведчике Украины, который наводит ужас на Россию

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в субботу, 4 января, отмечает свое 39-летие. Генерал-майор, полный кавалер ордена "За мужество", Герой Украины – Буданов является самым молодым руководителем ГУР за все время его существования.

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На войне он с 2014 года, активно участвовал в военных операциях на востоке Украины, а в 2021-м детально спрогнозировал полномасштабное российское вторжение. OBOZ.UA в день рождения Кирилла Буданова предлагает узнать интересные факты о главном разведчике страны, который наводит ужас на российских окупантов.

Что известно о юности Буданова

Кирилл Буданов родился 4 января 1986 в Киеве. Неизвестно, какую школу он закончил и как учился. Этот период жизни разведчика остается тайнойа.

Сам Буданов рассказывал, что большую часть жизни прожил на левом берегу Киева.

"Я родился в Киеве… в полной семье. Детство мое пришлось на распад СССР. Это не то время, когда может быть мажорное детство. Возможно, у кого-то оно было, но не у меня", – говорил он в одном из интервью.

Известно, что в юности будущий разведчик занимался плаванием и хотел связать с ним свою жизнь, однако, в конце концов, образование получал в Одесском институте Сухопутных войск, на факультете аэромобильных войск.

В одном из интервью Буданов сказал, что быть разведчиком мечтал с самого детства.

Уже в 2007 году, в возрасте 21 года, он начал службу в спецподразделениях ГУР.

Что известно о семье Буданова

Жена Буданова Марианна – психолог по образованию. Также известно, что она баллотировалась в депутаты Киевсовета и некоторое время была советницей Виталия Кличко по выявлению и предотвращению коррупции в сфере молодежной политики и спорта.

28 ноября 2023 года Марианна пережила отравление тяжелыми металлами и была госпитализирована.

Война на востоке и полномасштабное вторжение

С 2014 года Буданов в составе подразделений ГУР активно участвовал в военных операциях против российского агрессора на востоке Украины, трижды был ранен.

Позже он рассказывал в интервью, что ранения были в шейном и спинном отделах. Один из обломков мины остался у него под сердцем, поскольку его изъятие опасно для жизни. Также был ранен в правую руку с повреждением локтевого сустава. Теперь у разведчика есть проблема со сгибом руки.

В 2016 году Кирилл Буданов был одним из участников спецоперации ГУР в оккупированном Крыму по уничтожению военных вертолетов оккупантов в Джанкое, которые враг мог использовать для захвата дамбы Северокрымского канала.

Тогда группа Буданова в бою уничтожила подразделение ФСБ РФ "Вымпел".

В середине 2020 года Буданов стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а 5 августа 2020 года он возглавил ГУР и координационный штаб по обращению с военнопленными, а также комитет по разведке при президенте Украины.

На должности главы ГУР он заменил Василия Бурбу.

Буданов был убежден в намерениях Кремля начать полномасштабную войну против Украины. В 2021 году в одном из интервью он предсказал вторжение, подробно его описал и назвал период, в который оно начнется.

Интересные факты о Кирилле Буданове

– В сентябре 2022 года Кирилл Буданов принимал участие в операции по наибольшему обмену пленными с РФ, когда Украина вернула 215 своих воинов, в том числе более 100 бойцов и командиров "Азова".

– У Буданова есть ряд наград: полный кавалер ордена "За мужество", награды "Крест боевых заслуг", "Участник АТО", "За военную победу", "Защитнику Отечества".

В 2022 получил звание генерал-майора, в 2023 – генерал-лейтенанта. 8 февраля 2024 года Буданов был удостоен звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда"

– Глава ГУР уверен в необходимости деоккупации Крыма и освобождения от оккупантов акватории Черного моря, что, по мнению Буданова, является ключевым элементом для победы над РФ.

– На жизнь Буданова более десяти раз совершались покушения. Одно из самых громких был в 2019 году, когда авто разведчика заминировали россияне. В настоящее время они отбывают наказание в тюрьме.

– Карту главы ГУР, на которой территория России разделена на фрагменты, была продана на аукционе за 14 млн грн.

Цитаты Буданова

– "Гитлеровский нацизм и путинский рашизм – это одинаковые раковые опухоли, борьба с которыми по-прежнему должна опираться на мобилизацию беспрецедентных ресурсов".

– "Крым – это территория Украины, поэтому мы можем применять любое оружие".

– "Финал войны уже почти известен, и он принесет только пользу нашему государству".

– "Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках".

– "Россия может разделиться на три и, возможно, больше части. На новые независимые государства".

Как сообщал OBOZ.UA, в эфире телемарафона 31 декабря Кирилл Буданов дал прогноз на 2025 год. Он отметил, что имеет гораздо больше оптимизма, чем имел по отношению к 2024-му, и выразил надежду, что в этом году украинцы увидят "очень много хороших событий", которые в конце концов, "принесут нам все то, чего мы так ждем".

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