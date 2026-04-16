Буданов призвал создать в Украине условия, которые будут стимулировать беженцев возвращаться

Для массового возвращения украинцев из-за рубежа государство должно обеспечить три ключевых условия: завершение боевых действий, гарантии безопасности и экономическое развитие. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время выступления на Business Wisdom Summit, передает "Главком".

По словам чиновника, Украина уже ведет активные переговоры с международными партнерами по разработке механизмов возвращения граждан. Однако он подчеркнул, что административные усилия не дадут результата без реальных изменений внутри страны.

"Работа делается... Однако без завершения войны, гарантий безопасности и создания экономической основы о каком-то серьезном результате бесполезно говорить. Потому что надо создать условия, чтобы люди возвращались", – подчеркнул Буданов.

Стоит добавить, что во время саммита глава ОП также очертил перспективы Украины на международном рынке оружия и поделился актуальной информацией о ходе мирных переговоров.