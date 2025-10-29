Буданов предотвратил угон россиянами яхты Медведчука, – Дума

Экс-глава Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума в интервью Наталье Мосейчук подтвердила, что именно благодаря вмешательству Главного управления разведки под руководством генерала Кирилла Буданова удалось предотвратить попытку похищения яхты, которая принадлежала Виктору Медведчуку. Сейчас судно находится под арестом в Хорватии.

По ее словам, речь идет о попытке незаконного перемещения судна, арестованного в рамках дела об активах, связанных с подозрением в государственной измене.

Дума сообщила, что в попытке похищения участвовали семь граждан России, которые уже депортированы из Хорватии. Именно благодаря оперативной работе украинской разведки актив удалось удержать под государственным контролем.

Ситуация вокруг яхты Медведчука стала примером того, как работа украинских спецслужб выходит далеко за пределы фронта. Подразделения ГУР не только выполняют боевые задачи, но и обеспечивают сохранность арестованных государственных активов, предотвращая попытки их вывода за границу.

"Буданов – он же скромный. Он не будет об этом рассказывать", – отметила Дума, комментируя этот случай.