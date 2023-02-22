Буданов: большое наступление России уже идет, у них есть стратегическая задача

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что большое наступление страны-агрессора России уже началось. Сейчас оно продолжается на ряде направлений, однако успехов у оккупантов нет.

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При этом у них есть стратегическая задача. Об этом Буданов рассказал в интервью Forbes.

"Большое наступление России, которое они имеют целью, уже продолжается. Но оно так продолжается, что не все это даже видят, такого качества это наступление", – сказал он.

Глава ГУР МО уточнил, что главная задача оккупантов состоит в том, чтобы до 31 марта выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Буданов подчеркнул, что реальные возможности россиян ограничены.

"Это то, о чем они мечтают, им не удастся этого сделать", – добавил он.

Стоит отметить, что российская армия несет огромные потери в Украине и не демонстрирует никаких признаков того, что усовершенствовала свою тактику, продолжая бросать на украинские позиции "пушечное мясо". При этом "большое наступление" России если вообще продвигается, то на метры, а не на километры.

Как сообщал OBOZREVATEL, член-корреспондент Британского Королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI) Александр Данилюк выразил убеждение, что новое российское наступление еще не началось. В то же время он добавил, что оккупанты обязательно начнут его накопившими силами и это приведет к увеличению их потерь.

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