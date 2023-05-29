'Бронетрусы' и 'киберкофты': полтавские волонтеры показали спецодежду для раненых бойцов. Фото

Полтавские волонтеры из "Швейной роты" систематические передают специальную одежду украинским защитникам на фронт. С начала полномасштабного вторжения было собрано более 15 тысяч единиц одежды.

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Об этом сообщает издание "Телеграф". "Швейная рота" объединяет 250 волонтеров из Украины и зарубежья.

Основательница волонтерского формирования Александра Голенко всегда хотела шить детскую одежду – она даже приобрела себе швейную машинку и оверлок.

"С самого начала широкомасштабной войны я искала возможности приобщиться к волонтерскому движению, но ходить с двумя маленькими детьми на вязание сеток, например, у меня не получалось. И тут как-то мне на глаза попала информация о том, что "Швейная рота", основанная днепрянкой Мариной Пальченко, нуждается в дополнительных руках, потому что не успевает выполнить один срочный заказ. Не раздумывая, я связалась с Мариной, сказала, что могу подключиться. Поскольку просто сидеть и ждать победы – это не про меня. И не про людей, которые теперь рядом со мной", – поделилась Александра Голенко.

В целом подразделения "Швейной роты" отправляют на фронт балаклавы, бафы, варежки, панамы, брюки, футболки и нижнее белье. У военных, кстати, очень большие запросы на семейные трусы, потому что на передовой них нет времени на стирку, в условиях войны это одноразовые вещи.

Из остатков ткани шьют полотенца. А если какое-нибудь лечебное учреждение в Полтаве просит постельное белье, то все волонтеры совместно работают на один заказ, чтобы было быстрее.

И все же в приоритете адаптивная одежда. Все, что передается в больничные учреждения, называется "киберодеждой", а все, что идет на фронт, имеет обобщенное название — "бронеодежду".

Как сообщал OBOZREVATEL, для того, чтобы попасть в реестр волонтеров, следует подать соответствующее заявление и пакет документов. Сделать это можно в налоговой по месту регистрации или лично или почтовым отправлением. Таким образом волонтер сможет уберечь себя от несправедливых обвинений, а также минимизировать все риски в вопросах налогообложения.

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