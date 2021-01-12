Бродский назвал самого аморального олигарха в Украине

Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский назвал самым аморальным олигархом в Украине второго президента Леонида Кучму.

Свое мнение он высказал в интервью на YouTube-канале "Vласть vs Vлащенко" журналистке Наташе Влащенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я вас удивлю. Я не буду говорить, что это Пинчук. Я скажу, что это Кучма", – ответил президент Федерации баскетбола на прямую просьбу назвать самого аморального олигарха.

О главных заявлениях Бродского в интервью читайте здесь.

Напомним, ранее Бродский говорил, что второй президент Украины Леонид Кучма во время своего правления пошел по пути создания олигархического капитала. По его словам, в те годы произошло разграбление Украины.

"Кучма же просто пошел путем создания олигархического капитала. Тогда страна окончательно встала на путь воровства", - отметил президент Федерации баскетбола.

Он подчеркнул, что в Украине не произошло взрывного роста как раз из-за возникновения касты олигархов.

Как сообщал OBOZREVATEL, олигарх и зять второго президента Украины Виктор Пинчук получил особые условия экспорта в Россию. Произошло это сразу после того, как его высокопоставленный родственник занял должность представителя в Трехсторонней контактной группе в Минске. Россия фактически "подарила" родственнику второго президента миллионы долларов.