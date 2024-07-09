Бригады вместо 'брони' от мобилизации: почему Министерство образования 'срезало' аспирантов-контрактников

С начала полномасштабной украинско-российской войны у украинских мужчин в возрасте от 25 лет резко выросла тяга к знаниям. В частности, путем поступления в аспирантуру на контрактной основе. Министерство образования и науки Украины, подозревая, что основная причина не в знаниях, а в возможности совершенно законно получить отсрочку от призыва в армию, эту лазейку прикрыла – бронь с этого года получат только аспиранты-бюджетники. О том, что ждет тех контрактников, которые уже учатся в аспирантуре, а также о том, насколько данное решение Минобразования является уместным, читайте в материале OBOZ.UA.

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Число аспирантов выросло почти в 2,5 раза

Изменить правила поступления в аспирантуру Минобразования решило из-за стремительного роста количества поступающих мужчин призывного возраста: это может превратиться в коррупционный инструмент для избегания мобилизации. "То, что система образования стала такой "дырой" для уклонения, свидетельствует о симптомах ее запущенности. И именно поэтому мы приступили к ее комплексной трансформации. Ибо качество образования и ценности, которые лелеются в этой системе, имеют значение", – написал на своей страничке в Facebook министр образования и науки Оксен Лисовой.

Согласно данным комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, в 2021 году в украинской системе аспирантуры всех форм обучения было 7656 аспирантов (до большой войны в аспирантуру ежегодно поступало 7-8 тысяч человек), по результатам 2023 года их количество составляло уже 18 835 человек. То есть за полтора года войны количество аспирантов выросло в 2,4 раза. А в 2024 году для сдачи ЕВЭ (единый вступительный экзамен, обязательный тест для поступления в аспирантуру) всего зарегистрировались 246 189 человек. 79% из них – мужчины в возрасте от 25 лет.

"В аспирантуру поступают в большинстве своем сразу после окончания магистратуры, то есть в 22 года. Да, есть исключения – человек работает, но продолжает заниматься наукой, а потом поступает в аспирантуру. Но таких мало, и в любом случает это возраст не более 30 лет", – рассказывает OBOZ.UA заведующий кафедрой факультета радиофизики, биомедицинской электроники и компьютерных систем ХНУ им. Каразина Владимир Берест.

Бюджетный вариант

Одним словом, понятно, что ситуация с аспирантами не совсем нормальная, и лазейку надо прикрывать. И Министерство образования и науки сделало это довольно изящно.

"Во-первых, сразу хочу подчеркнуть, что никто аспирантов-контрактников брони не лишает – а то в пабликах пошли такие измышления. Если человек уже учится, то он и доучится, никто его в армию не заберет. А вот начиная с этого года, поступить в аспирантуру на контракт можно только на заочную или вечернюю формы обучения. А они права на отсрочку от призыва не дают. Вот теперь и посмотрим, сколько на самом деле в Украине человек, которые хотят поступить в аспирантуру именно ради науки", – говорит OBOZ.UA заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий, который на своей должности курирует именно высшее образование.

Кстати, по его словам, с этого года бюджетных мест в аспирантуре станет в два раза больше, чем в 2023 году: 7000 вместо 3200. То есть по идее государственный заказ практически закрывает реальное количество аспирантов. Напомним, до войны их было 7-8 тысяч человек.

Бригады вместо окон

Следует отметить, что аспиранты-контрактники в Украине начали появляться еще в конце 90-х годов, когда начался процесс перехода на бакалавриат и магистратуру. И сейчас большинство аспирантов в Украине – именно контрактники.

"В Харьковском национальном университете на всех четырех факультетах физической направленности аспирантов, которые учатся на бюджете, всего 30%", – рассказывает завкафедрой радиофизического факультета ХНУ Владимир Берест.

"Точную цифру в нашем вузе я сейчас не могу назвать, нужно уточнить у коллег, но контрактников точно больше половины", – говорит OBOZ.UA президент национального университета "Киево-Могилянская академия" Сергей Квит.

Но теперь, когда доучится последняя волна аспирантов-контрактников, на которых отсрочка от призыва не отменена, бюджетники окажутся в большинстве. И хотя формально никакого удара по отечественной науке не произойдет, для самих украинских вузов, которые в большинстве своем находятся в достаточно плачевном финансовом состоянии, это может быть не очень приятно. "Контрактники – это и новые окна в аудитории вставить, и зарплату преподавателям повысить", – говорит Владимир Берест.

Но боеспособность страны вырастет значительно. 79% от общего количества тех, кто захотел в этом году стать аспирантом – мужчины военнообязанного возраста. Это около 195 тысяч. Чтобы толкать науку, необходимо максимум 10 тысяч аспирантов. Остается 185 тысяч военнообязанных, которые будут лишены лазейки в виде отсрочки от призыва. А это несколько десятков потенциальных бригад.