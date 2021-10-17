Кришталева чара – срібнеє дно...

В Копенгагене, за двойными стальными дверьми специального помещения № 11 Национального архива, занимая 60 метров стеллажей, хранятся журналы Sound Toll Registers, таможенных регистров Зунда, числом 700. Первый из них начали заполнять в 1497 году – Колумб едва вернулся из второго плавания! Их вели 360 лет и в них более 2 миллионов записей.

Почему я пишу об этом? Потому что участвую в монументальном проекте STRO. Не в расшифровке и переводе на современный датский и английский записей регистров, этим занимаются настоящие специалисты, а в качестве волонтера помогаю в структуризации и классификации, вылавливании неточностей и ошибок. В итоге оказался первопроходцем в публикациях на русском и украинском языке, в популяризации в этой среде проекта Sound Toll Register Online – и пожинаю урожай в виде статей в журналах "Звезда", Наука и жизнь", "Знание-Сила", "Гангут", в газете ученых "Троицкий вариант - Наука", в "Вечернем Нью-Йорке", в киевской газете "Культура i життя", на сайте "Український репортер" и пр. и пр.

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В статье о западных славянах на "Обозревателе" я уже писал о таможенных регистрах Зунда, но пришла пора поставить вопрос ребром: что в первую очередь и в конечном итоге интересовало мытарей таможни Эльсинора? Как и всякой иной таможни, даже украинской? Деньги, конечно. И если поначалу они брали роузнобль с корабля, идущего этим проливом, то со временем пошлину стали взимать и с груза, с разного разную, появились hundredth penny, "сотые деньги", затем "70-е", "30-е" и даже "20-е деньги", то есть высокий 5% сбор, не говоря уже об особенно высоких пошлинах на некоторые виды товаров (на селитру они составляли 75%) и о дополнительных сборах с товаров отдельных городов.

Роузнобль это старинная английская золотая монета высокого качества. В Московии символично называлась "кораблевником". Ну а Зунд это пролив, ведущий из Северного моря в Балтийское, главные врата на восток. Сия торговля имела свою специфику. Так, необычайно много рейсов совершалось в балласте. К примеру, 29 апреля, в самый обильный записями день коммерчески успешного 1693 года из 166 отметившихся судов 128 шли в балласте! А ведь торговое судно это инструмент зарабатывания денег и не должно совершать порожних рейсов.

Ситуация проясняется, когда выясняется, что подавляющее большинство таких плаваний шло на Балтику, как и во всех 128 указанных выше случаях. Дело в том, что в качестве балласта они брали кафельную плитку, добротный кирпич и черепицу. Все это имело хороший сбыт на востоке, и вырученных от продажи денег хватало на закупку недорогих местных товаров: зерна, леса, дегтя, пеньки, парусины и пр. Балласт же товаром не считался и с корабля брали лишь "огневые деньги", то бишь маячный сбор.

Встречались, правда, и другие случаи, когда брали только маячный сбор, хотя груз имелся, причем немалый. Но товаром он не считался и пошлиной не облагался. Например, когда суда везут войска, какую с них брать пошлину? Поголовную? На вес? Но они же с оружием...

По мере развития товарно-денежных отношений оказалось, что по разным причинам разный товар надо обкладывать разным тарифом. А неизбежные военно-политические коллизии привели к тому, что различным странам и городам даже за одинаковый товар приходилось платить разный процент сборов. Так, Ганза, мощный союз северных немецких городов, имевший контору в Новгороде, не раз ходила войной на Данию и в ответ та вводила повышенные пошлины на ее товары. Так и писали: товар города Штаде, например. И облагали его специальной пошлиной. Образовались группы товаров, группы стран, плативших различные суммы мыта, со временем их состав менялся и т.п.

Но у нас речь пойдет о товарах специфических, характерных для какой-либо страны, которыми она известна и славится. О брендах. Таково, к примеру, фламандское полотно. Или шведская сталь. Или русские рукавицы. Или вина... Вин разной локальной и национальной окраски в регистрах много, это был ходовой товар, писать о котором интересно и приятно.

Вот краткий перечень из списка товаров сайта STRO, на котором в открытый доступ выложены записи таможенных журналов-регистров. В переводе большая часть названий, думаю, не нуждается: Fransk vin, Græk vin, Rhinskvin (рейнское), Siciliansk vin, Spansk Vin, Bourgognevin (бургундское). Плюс Vin Italiensk; Vin Madeira; Viin Corsica; Vin Portugisisk; Vin Ungarsk. Не говоря уже о brendeviin (бренди), араке, коньяке, арманьяке. Viin Bordeaux, портвейне, малаге, мальвазии, мозельском, пикардийском и прочем.

Да, вина играли большую роль в жизни Европы, что и подтверждают десятки тысяч таможенных записей. При поисках надо учитывать, что правила написания имен и названий тогда еще не устоялись, граммар-фантазия у мытарей бедностью не страдала, и порой один и тот же порт они записывали в нескольких десятках вариантов! Вот и в случае с вином встречаются варианты vin, viin, vien, vinn, win, wiin, winn, wyn и даже uin и uien.

Интересно наличие немалого числа (нескольких сотен) записей о венгерском вине, то есть из страны, далекой от моря. Его поставки начались в 20-30-х годах XVIII века, основным портом отправления был Данциг, а везли вино не только в Англию и Голландию, главные его потребители, но и в Ирландию, Петербург, в порты западной Германии и даже во Францию, в Дьепп, Руан, Гавр и Нант! Судя по практически монопольному положению Данцига, к морю венгерское вино доставляли по Висле – водные пути всегда были более удобными и дешевыми для транспортировки массовых грузов и, к примеру, в том же XVIII веке считалось, что дешевле везти большую партию груза за 3000 миль морем, чем за 30 миль сушей.

Весьма ходовым товаром был и Wiinsteen, винный камень, одним из экспортеров которого была... Голландия. Не славившаяся вином, но активно потреблявшая его. Портом отправления как правило являлся Амстердам, а везли камень в Данциг и Кенигсберг. Он упоминается примерно в 7 тысячах записей и является сырьём для производства винной кислоты. Применялся в хлебопечении, при лужении и как протрава при окраске тканей.

Самыми, пожалуй, популярными были поначалу на Балтике (понятно, что вино везли именно туда, а не оттуда, за исключением венгерского) вина французские – более 12 тысяч записей в первый период! На втором месте шли испанские – около 3 тысяч записей. Во втором периоде испанцы подтянулись – примерно 8 тысяч рейсов, однако не менее, если не более мощным был и поток французского вина в это время. Хотя, как видим, конкуренция испанцев, португальцев, итальянцев и немцев сказалась на экспорте Франции, несмотря даже на появление столь мощного покупателя ее вин, как Российская империя.

Но много это или мало? Много. Все же вино это не зерно, не соль и не лес, товары поистине массовые. Так, ржи посвящены сотни тысяч записей!

Однако поиски французских либо испанских вин не дают точных данных, поскольку, к примеру, в регистрах имеется солидных массив записей о viin без указания происхождения (13893 с 1634 года), разбираться с которыми придется индивидуально, что займет уйму времени. Беглый просмотр показывает, что среди портов отправления часто встречается Бордо, Нант, но в основном это Амстердам, Данциг, Копенгаген и даже Стокгольм, то бишь посредническая торговля. Н-дас, интереснейшая тема! Но требующая основательной работы.

Плюс еще немало вин с различными дополнениями (вино и медикаменты, вино и пробка, вино и табак, вино в бутылках – его весьма много и т.д.), в том числе и 111 записей о Viin Fransk и 63 о spansk. А ведь есть еще варианты win и пр., см. выше. И ведь не только вино везли через Зунд, но и другие товары. Табак там, пряности, ткани. Селедку опять же – Голландия ею славилась. На одну рожь приходится около 150 тысяч записей. Огромный товаропоток, недаром голландцы называли балтийскую торговлю "матерью всей торговли", а британцы не задумываясь слали мощные эскадры против Дании при попытке закрыть Зунд для своих судов – столь важна была для них торговля с Балтикой! В 1801-м сам Нельсон громил датский флот, а в 1807 году они половину Копенгагена сожгли...

Поэтому оставим селедку в покое и вернемся к вину. Из французских портов в связи с ним чаще всего встречается Бордо, что естественно, затем Марсель, из итальянских Ливорно и Триест, из испанских Кадис. Почему Бордо? Вином славился именно юго-запад Франции, главным портом которого являлся Бордо. Город окружён старинными виноградниками, их тут завели ещё римляне и вскоре даже начали импортировать вино в Италию! Что говорит о качестве. С XII века главными потребителями стали англичане, вторыми шли голландцы, а третьей Ганза, союз немецких торговых городов.

Ну а в XVIII веке с лёгкой руки бравого лейтенанта Василия Шапкина, совершившего в 1724-25 годах первый коммерческий рейс русского корабля под командой русского капитана в Бордо, стали быстро расти поставки вина в Россию. Фамилия лейтенанта зафиксирована в регистрах, но вряд ли вы ее узнаете: Barklius Schajeken! На обратном пути его гукор "Кроншлот" загрузил в трюмы бренди, две fade (бочки) уксуса, на 30 ригсдалеров ликёра, 146 бочек бордосского вина и 18 бочек hoogl vin – так в Дании назывался сорт кагора с юго-запада Франции. Fade вмещала около 900 литров и примерно соответствовала бордосской бочке tonneau, ставшей родоначальницей тонны, меры веса.

С тех пор всё больше кораблей шло в Россию из портов атлантического побережья Франции, в основном из Бордо, в 70-е годы того века их количество доходило до 3-4 десятков в год, но почти все они были иностранными.

Но касается ли тема Зунда и вина Украины? Некоторым образом да. Не только же горилку пили в неньке? Касается. Транзитом, через Польшу. Как бы феноменальны ни были голландцы, совершившие в XVI веке колоссальный рывок в судостроении, перевозя две трети морских грузов Европы, имея флот больший, нежели в сумме Англия, Франция и Испания, освоив дальние моря, а объём их балтийской торговли оставался довольно скромным. Большая часть их торговых судов имела вместимость менее 50 ластов (примерно 100 тонн), а поскольку товаров для покрытия растущего спроса балтийских стран в Голландии не хватало, суда часто шли в балласте, везя либо черепицу-кирпич-изразцы, либо просто деньги, серебро, которого так не хватало на востоке Европы.

Поначалу ассортимент экспортной продукции этой маленькой великой страны состоял главным образом из соли, сельди, ткани и вин. Но Голландия становилась колониальной державой, к тому же в конце века быстро росло благосостояние землевладельческого дворянства в Польше, Украине и Литве, что вызвало бурный спрос на ювелирные изделия, специи, дорогие ткани и другие высокоценные товары. Что подстегнуло балтийскую торговлю и вывело её на новый уровень.

Регистры Зунда показывают, что второй рывок Голландии на Балтику состоялся в 1590-х годах и совпадает со временем вхождения козачества в силу. Спрос рождает предложение? Торговля средиземноморскими и колониальными товарами начала затмевать показатели ганзейских Гамбурга и Любека. Для самих Нижних провинций Балтика оставалась главным поставщиком зерна, лесоматериалов и товаров для флота – товарное изобилие превратило Амстердам в центр европейской торговли. Реэкспорт зерна стал причиной его быстрого развития в середине века, но важнейшее значение он приобрёл в 1590-х годах, когда голод буквально разорил южную Европу. Некоторое время доминирующее положение этого города было просто беспрецедентным, а голландцы безоговорочно лидировали в колониальной торговле с Вест и Ост Индиями, в атлантическом рыболовстве и китобойном промысле, а также в торговле с Россией через Архангельск.

Резюмируя, заметим, что козацкая старшина знала не только латынь, но и толк в вине. Пили они и угорское, и мальвазию, и рейнское и даже бордо. Доставляли вино через Данциг, затем по Висле, ну а далее через Припять или на волах. Венгерское напрямую, через Карпаты. И как бы оно ни было, а тема интересна и требует исследования. Тож будьмо!

Як засядем, браття, коло чари,

Як засядем, браття, при меду,

То хай ідуть турки i татари,

А я навіть вусом не веду.

Кришталева чара – срібнеє дно,

Пити чи не пити – все одно.

Кришталева чара – срібная креш,

Пити чи не пити – все помреш.

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