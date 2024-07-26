'Братик, ты всегда рядом': чемпионка по бегу Юлии Гавриляк рассказала свою историю музею 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

Юлия Гавриляк – чемпионка Украины по легкой атлетике. В начале 2024 года она завоевала первенство среди женщин в забеге на 800-метров. Свою дебютную победу спортсменка со Львовщины посвятила брату Алексею Григорьеву – воину ВСУ, погибшего в бою. История Юлии вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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С братом у Юлии всегда была глубокая связь. Это его самый родной человек. Она даже хотела отложить собственную свадьбу, ведь брат тогда только отправился на передовые позиции. Юлия была на тренировке, когда позвонил по телефону отец.

"Папа никогда не звонит, и я поняла, что что-то произошло. Когда взяла трубку, спросила сразу: "Кто?" "Алексейка", сказал он. У меня земля из-под ног ушла. Я вышла из тренировочного зала, и минут десять только кричала", – рассказывает она Алексею Суханову, актеру, ведущему и послу Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

Алексей погиб в бою на Херсонщине – его убил вражеский дрон. Тело Героя долго не могли привезти на родину. Для Юлии спасительным кругом стал спорт, когда бежала, она не испытывала по крайней мере физической боли. Наконец настал день решающего забега.

После 600 метров все начали ускоряться перед финишем. А я упустила этот момент. И тут появилось ощущение, будто меня кто-то в спину толкает. Я добегаю последние метры, понимаю, что выиграю... У меня были такие смешанные ощущения! Радость от того, что я выиграла – и грусть, что брат этого не видел", – признается Юлия.

Свою победу Юлия посвятила брату. По словам чемпионки, сейчас для Украины важна каждая медаль, так ведь мы заявляем об Украине и напоминаем миру о том, что у нас война. Ее история из первых уст по ссылке.

История Юлии Гавриляк вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, собирающего истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 110 тысяч историй.

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