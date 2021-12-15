Брат скандального судьи Вовка вышел из СИЗО под залог в 7,6 млн грн

Отстраненный заместитель начальника управления Службы внешней разведки Украины Юрий Зонтов, который по совместительству является братом скандально известного судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, вышел из СИЗО, выплатив в качестве залога 7,6 млн гривень. Его подозревают в получении взятки в размере $100 тыс.

Об этом сообщило издание "РБК-Украина", ссылаясь на комментарии из Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Зонтов обязан носить электронный браслет и не имеет права покидать дом без разрешения суда и прокурора.

Отметим, что брат Павла Вовка находился под стражей с апреля, когда его на горячем задержали детективы НАБУ. Высший антикоррупционный суд назначал ему залог в размере 70 млн грн по настоянию прокуратуры, тогда Зонтов сетовал, что такая сумма для него неподъемная, ведь он зарабатывает на госслужбе 400 тыс грн в год.

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В то же время украинский журналист Юрий Бутусов раскрыл детали схемы получения взяток, которую, по его мнению, организовал глава ОАСК Павел Вовк. Он указал, что каждый взяткодатель подвергался предварительному изучению, работа шла только с понятными и известными людьми, и только по крупным суммам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, судьи ВАКС отправили в тюрьму бывшую главу Каланчакского районного суда Херсонской области на 5,5 лет за взятку в размере 5 тысяч гривень.