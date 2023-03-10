Боролась за жизнь 11 месяцев после ракетного удара РФ: в Днепре простились с пресс-офицером управления ГСЧС Дудкой. Фото

В пятницу, 10 марта, в последний путь провели погибшую от рук российских оккупантов пресс-офицера управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Евгению Дудку. Женщина 11 месяцев боролась за свою жизнь.

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Церемония прощания состоялась в Днепре в Храме Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает издание "СВОИ".

Евгения Дудка получила тяжелые ранения во время ракетной атаки на аэропорт Днепра в апреле прошлого года. В тот день оккупанты нанесли ракетный удар по днепровскому аэропорту. Когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий вражеских обстрелов, террористы ударили по аэродрому.

Среди коллег, получивших ранения в тот день, Евгения Дудка больше всего пострадала. С этого времени она перенесла десятки операций. Женщину спасали в украинских медучреждениях, позже ее доставили в клинику в Германии – там Евгения лечилась полгода.

В феврале женщину привезли в Украину. О ее смерти стало известно 7 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, атака России дронами-камикадзе по Хмельницкому ночью 27 февраля унесла жизни двух сотрудников ГСЧС, работавших на месте атаки, когда враг нанес повторный удар. Из-за действий оккупантов погибли 21-летний Владислав Дворак и 31-летний Сергей Севрук.

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