Бомбят мирное население: разведка назвала имена пилотов авиационного полка РФ, которые воюют против Украины

Украинская разведка получила доступ к списку военнослужащих 559-го бомбардировочного авиационного полка (воинская часть 75392) города Морозовск (Ростовская область РФ). Именно эти оккупанты сейчас наносят бомбовые удары по мирным украинским городам и убивают гражданское население.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook. Всего в перечне военных преступников 406 военнослужащих страны-агрессора. Со списком можно ознакомиться на сайте ГУР по ссылке.

Среди оккупантов, бомбящих Украину, военные с разными званиями: от сержантов до майоров и полковников. Разведка публикует их ФИО, даты рождения, звания, должности и личные номера.

Тем российским захватчикам, которые еще не совершали вылетов и не сбрасывали снаряды на украинские города, советуют сдаваться в плен. А насчет тех, кто уже исполнил преступные приказы, разговор совсем другой.

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"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности. Лучше молитесь, "летуны", чтобы вам, как и вашим коллегам, катапульту в самолете отключили! Ведь если вы уже выполнили хоть один преступный приказ – берегитесь!" – заявили в ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список воюющих в Украине оккупантов из Дагестана. Они совершают военные преступления против украинского народа.

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