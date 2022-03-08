Бомбивший Чернигов оккупант признал, что РФ использует против населения в Украине неуправляемые авиабомбы. Видео

Пленный майор РФ Александр Красноярцев признался, что украинские города бомбят неуправляемыми авиабомбами, а не высокоточным оружием, как утверждает Кремль.

Об этом он заявил на допросе. Чтобы посмотреть видео, скрольте новость до конца.

Оккупанта сбили и взяли в плен во время обстрелов россиянами Чернигова, в которых он принимал непосредственное участие. Красноярцев призвал своих коллег – рашистских военных – не обстреливать жилые кварталы, где находятся обычные люди. "Обращаюсь к вам, чтобы вы прекратили нанесение ударов по территории Украины", - заключает майор.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что еще один пленный оккупант признался в том, что с самого начала понимал, что едет на войну. Также он рассказал, что получил от командования четкий приказ стрелять по гражданскому населению.

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