Большую часть Украины накроют дожди: прогноз погоды на пятницу. Карта

Во пятницу, 2 апреля, на большинстве территории Украины днем и ночью ожидаются осадки. Некоторые регионы непогода обойдет стороной, там будет тепло и солнечно.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. На Луганщине ночью еще будут небольшие морозы, в остальных областях – выше нуля (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 8 тепла. Днем по стране ожидается от 8 до 15 тепла, сильнее всего воздух прогреется на юго-востоке Украины.

Дожди пройдут в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Кировоградской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

В Киеве ожидается дождливый день, ночью температура воздуха будет около 7 градусов тепла, днем потеплеет до 8-10 градусов.

Прогноз погоды на 2 апреля. Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине погода с потепления 1 апреля изменится похолоданием 2-го числа и в выходные – температура воздуха опустится на 3-5 градусов. Также ожидаются осадки.