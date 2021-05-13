Большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум, – социолог

Граждане Украины боятся, что землю скупят иностранцы, и именно это является одной из основных причин, почему две трети избирателей на "земельном референдуме" проголосуют против распродажи земли, которую сейчас воплощает власть.

Об этом во время круглого стола "Отношение украинцев к рынку земли" сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович. Трансляция велась на Youtube.

Комментируя результаты обнародованного накануне исследования, которое его компания провела в конце апреля, социолог напомнил, что 77% жителей поддерживают референдум против распродажи сельскохозяйственной земли, а 75% – намерены принять участие в нем.

"Мы спросили очень четко – как бы вы проголосовали на референдуме по такому вопросу: "Поддерживаете ли вы введение в Украине рынка покупки/продажи земель с/х назначения?". И мы видим, что за введение рынка земли проголосовали бы 36%, против – 64%. Две трети против, треть – за", – констатировал Антипович.

По его словам, украинцев особенно пугает намерение разрешить покупку украинской земли иностранным гражданам и компаниям – против этого выступают 79% процентов опрошенных.

"Страх, что землю выкупят иностранцы является одним из основных факторов, вызывающих большое сопротивление или большую неподдержку украинцами идеи распродажи земли, и здесь нет разницы между жителями Запада или Востока, или респондентами из разных возрастных категорий", – подытожил социолог.

Напомним, так называемый "рынок земли" должен заработать уже с 1 июля 2021 года. Недавно принятые голосами монобольшинства изменения в Земельный кодекс разрешили продавать украинскую землю иностранцам, отменили запрет на продажу особо ценных земель и предоставили преимущественное право на покупку земли лицам, которые собираются заниматься добычей полезных ископаемых.

"Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая единственная не дала ни одного голоса ни за один "земельный" закон, сейчас занимается организацией всеукраинского референдума в защиту земли. Команда Тимошенко уже открыла специальную горячую линию и назначила на 22 мая собрание инициативной группы, которая уже насчитывает более 12 000 человек.