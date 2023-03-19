Большинство украинцев высоко оценили самоотверженную работу энергетиков во время отопительного сезона, - опрос 'Центра Разумкова'

Украинцы преимущественно высоко оценили работу энергетиков во время этого отопительного сезона, который проходил при регулярных ракетных атаках по энергосистеме.

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Об этом сообщил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

По его словам, "Центр Разумкова" провел социологический опрос, чтобы узнать отношение украинцев к действиям власти и ситуации в стране.

В частности, 80% опрошенных сказали, что они очень удовлетворены действиями властей по энергообеспечению во время прохождения этого отопительного сезона. 16% ответили, что они наоборот очень не удовлетворены.

"Такой положительный результат был достигнут, главным образом, из-за самоотверженной работы энергетиков в полевых условиях, работавших в этот отопительный сезон при исключительно тяжелых обстоятельствах, в том числе под вражескими обстрелами", - написал Омельченко.

Он отметил, что немало энергетиков погибло и было ранено ради того, чтобы украинцы имели свет в своих домах.

Также Омельченко добавил, что для восстановления энергетических объектов нужно еще сделать многое. В первую очередь для этого необходимо создать европейскую модель рынка.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина продолжает готовиться к следующему отопительному сезону. Это касается как скопления ресурсов, так и новой защиты энергетических мощностей.