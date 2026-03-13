'Большинство украинцев вернется домой': Ярослав Куц стал гостем подкаста 'Обо мне. О тебе' от Фонда Рината Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает серию подкастов "О Мне. О Тебе" с ведущим Максимом Сикорой, где простым языком рассказывают об ответственности, поиске смысла, семье и жизни людей в сложных условиях.

В третьем выпуске гостем стал Ярослав Куц – многодетный отец, адвокат и общественный деятель. Он рассказал об эвакуации семьи из Ирпеня и как сохранить контакт с детьми на расстоянии, а также почему важно беречь ментальное здоровье.

Смотрите эпизод здесь.

Война разрушает семьи. Количество разводов значительно возросло из-за постоянного стресса, страха за жизнь близких и длительной разлуки, что создает огромную психологическую нагрузку. Также многие семьи живут на расстоянии, а привычные семейные связи становятся хрупкими. Поэтому важно проговаривать проблемы, а не спешить разводиться или обращаться к юристу, чтобы делить имущество, – отмечает Ярослав Куц.

"Все вопросы должны проговариваться, а не накапливаться. И как бы тяжело ни было, любой диалог мы должны делить по крайней мере на две составляющие. Первая и большая часть диалога в семье – это обмен радостями: радость от того, что мы слышим и видим друг друга, рассказываем, как прошел день, какие классные эмоции пережили. Меньшая часть, около 30% диалога, – это проговаривание проблем", – говорит Ярослав.

Он также подчеркивает, насколько важно поддерживать постоянную связь с детьми, независимо от того, живут родители вместе или отдельно. На собственном опыте он показывает, что даже за 1500 км можно гармонично сосуществовать, оставаясь близкими и поддерживая семейные отношения.

"Режим, который мы условно называем "полтора на два": полтора месяца здесь, две недели там полноценного времени вместе. И это как раз так совпадает: там у детей или каникулы, или праздники, поэтому мы проводим время вместе почти 24/7", – рассказывает адвокат.

Ярослав Куц убежден: сейчас государству важно создавать условия, чтобы дети, которые живут за рубежом, не теряли связи с Украиной.

"Я уверен, что большинство украинцев вернется домой. Одно дело – отдыхать за границей, другое – жить там", – говорит Ярослав.

Подкаст "Про Меня. О Тебе" – это новый аудиопроект Фонда Рината Ахметова. В каждом эпизоде приглашенные гости делятся собственным опытом того, как они переживают кризисные моменты, принимают сложные решения и находят ресурсы для себя и близких. Подкаст освещает множество важных тем: от усыновления и приемных семей до восстановления после травм и внутренней устойчивости. Это поддерживающий и вдохновляющий разговор.

