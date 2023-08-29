Большинство украинцев против любых выборов до победы в войне. Социология

Большинство украинцев против любых выборов к победе в развязанной Россией войне. Только 3% людей поддерживают процесс переизбрания лидеров страны в это время.

Видео дня

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Украинского института будущего. Вместе с тем, отмечается, что украинцы поддерживают перераспределение бюджетов на военные нужды (чтобы пересмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

"76% участников опроса отмечали, что выборы президента необходимо проводить после Победы Украины, по выборам в Верховную Раду подобный ответ предоставили 61% опрошенных, по выборам депутатов в местные советы и сельские, поселковые, городские головы – 56%. То есть большинство респондентов не считают нужно проводить выборы до окончания войны и Победы Украины", – говорится в исследовании.

Кроме того, большинство украинцев отмечали, что полностью (41%) или, скорее, (36%) поддерживают перераспределение местных бюджетов и перенаправление средств из инфраструктурных и других гражданских проектов на военные нужды. Только 7% – скорее не поддерживают, 3% – полностью не поддерживают, 13% – затруднились ответить на этот вопрос.

"50% участников опроса отмечали, что за атаками на территории России стоят ГУР и другие силовые ведомства Украины, 21% – власти России, 3% – другой вариант, 26% – не смогли дать ответ на этот вопрос", – сказано в сообщении за результатам исследования.

Также социологи выяснили, что в украинском информационном пространстве ширится мнение, что граждане "устали от войны" и стали меньше помогать ВСУ, так 12% респондентов полностью согласны с этим мнением, а еще 38% – скорее согласны, при этом 25%. опрошенных скорее не разделяют мнение, что граждане "устали от войны" и стали меньше помогать ВСУ, а еще 14% – совершенно не согласны с этим мнением. 11% респондентов затруднились определиться с ответом на этот вопрос.

"Отвечая на вопрос об изменении объемов личной волонтерской помощи в 2022 и 2023 годах, 38% респондентов отмечали, что объемы волонтерской помощи не изменились, но при этом 32% опрошенных отмечали, что объемы помощи в 2023 году уменьшились. 14% участников опроса. , что в 2023 году объемы волонтерской помощи непосредственно от них увеличились. 16% респондентов не имели возможности волонтерить в любом формате ни в 2022 году, ни в 2023", – отметили социологи.

К слову, среди актуальных проблем в настоящее время украинцы определили:

Высокие цены – 51%;

Отсутствие стабильности/уверенности в завтрашнем дне – 50%;

Низкие доходы – 37%;

Отсутствие физической безопасности из-за обстрелов (ракеты, дроны и т.п.) – 34%;

Высокие тарифы на коммунальные услуги – 33%;

Невозможность строить планы – 30%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Соединенных Штатов от Республиканской партии Линдси Грэм призвал партнеров предоставить Украине финансовую и техническую поддержку в проведении выборов. По его словам, проведение справедливых выборов во время войны станет для нашего государства лучшим символом, а для Европы – лучшей инвестицией в стабильность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!