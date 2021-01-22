Большинство украинцев готовы к возвращению Донбасса и Крыма. Видео

В День Соборности у украинцев спросили, готовы ли они к возвращению временно оккупированных Россией Крыма и части Донбасса под контроль Украины.

Видео опроса размещено на странице OBOZREVATEL в Facebook. Большинство респондентов ответили положительно, однако нашлись и те, кто не верит в реинтеграцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конечно, это же Украина! Все зависит от их (жителей оккупированных территорий, – ред.) мировоззрения, как хотят ли этого они, сами люди. Если взять то, что было раньше, когда кричали "Россия, Россия"... Все от людей зависит".

"Это будет зависеть только от Украины, а также от другой стороны. Надо налаживать, нельзя их просто отпускать. Я думаю, что это важно. Очень много политика занимает времени. Эти политические игры, они мешают... Решать нужно, я считаю, на всех уровнях: и с Донбассом, и с Крымом".

"Если они (жители временно оккупированных территорий, – ред.) хотят, я не против. Отношения? Человеческие. Всегда мы людьми были и останемся ими".

"В ближайшее время, пожалуй, нет. У меня подруга там живет, и они не настроены возвращаться. Еще нет в Украине таких условий, чтобы они захотели этого. Думаю, [Владимир] Путин забирал Крым не для того, чтобы возвращать. Там нужна база под военно-морской флот, и другого варианта у него нет: он не вернет полуостров, никак. И никто его не заставит. Лично я готова к возвращению (оккупированных территорий, – ред). Я выросла в русскоязычной семье, у меня мама из Саратова, россиянка. Я не понимаю это проблемы с украинским и русским языками. Даже сейчас я еду в маршрутке, половина пассажиров говорит по-русски, половина по-украински. Никто не ругается, и все друг друга понимают. Нас сталкивают лбами, это никому не нужно".

"Я готов, конечно. Это же не от меня зависит, а от нашей власти. Если Россия, ОРДЛО и Украина договорятся, а не будут "петлять"... Уже давно все бы закончилось, если бы не было этой стратегии. Нет договоренностей между Украиной и Россией и даже, насколько я знаю, обмен пленными будет через посредника Виктора Медведчука, который не представляет официальную власть. Считаю, что это неправильно. Это тоже вопрос к президенту Владимиру Зеленскому, почему так".

"Готов. А каким образом я могу быть не готов? У меня есть определенные надежды, что Алексей Навальный вернулся (в Россию, – ред.), он немного обозленный, поэтому я жду, что там будет смута. Она даст людям [на оккупированных территориях] увидеть, что не очень хорошо и там [в РФ]. И они увидят, что в Украине лучше и таким образом проинтегрируются. Но нужно рассчитывать на тот факт, что они будут голосовать за "медведчуков". Это будет действительно проблема для нас".

"Регионалов" повыгонять оттуда, и тогда будет все хорошо. Чтобы не подстрекали народ к пророссийским настроениям. Уживаться нам надо: мы все украинцы. Потому просто выгнать ФСБ оттуда и всю эту российскую братию, тогда будем жить нормально".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в проекте закона Украины о государственной политике переходного периода, который касается реинтеграции Крыма и Донбасса, отказались от использования понятия коллаборант.

Об этом сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников. Это сделано из-за его "спорного значения". Под коллаборацию могут попасть "с большой вероятностью нормальные люди, заложники", уточнил он.