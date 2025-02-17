Большие перемены или романтика: гороскоп на неделю до 23 февраля для всех знаков зодиака

В жизни Овнов произойдут большие перемены. Девы будут наслаждаться романтикой.

Видео дня

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 23 февраля. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Если вы еще не готовы самостоятельно инициировать изменения в своей жизни, они могут прийти неожиданно и в неожиданной форме. Рушатся старые структуры, исчезает то, что было для вас стабильным и важным, но это открывает путь для новых возможностей и начала нового этапа.

Телец

Эта неделя потребует от вас невероятной работоспособности и самоотдачи. Вы будете работать не только за себя, но и за других, беря на себя больше ответственности, чем обычно. Однако помните: все усилия будут оценены по достоинству, а ваше умение работать в сложных условиях повысит вашу репутацию и авторитет.

Близнецы

Этот период принесет вам финансовое благополучие. Денежные потоки будут поступать из разных источников: от собственного бизнеса, дружеской поддержки или в форме подарков, бонусов или неожиданной экономии. Это отличное время для финансового планирования, инвестирования в свое будущее или просто для того, чтобы побаловать себя приятными покупками.

Рак

На этой неделе вы можете почувствовать потребность в отдыхе и расслаблении. Бешеный ритм жизни истощил вас, и пришло время восстановить силы. Лучшим решением будет сделать паузу, не заниматься глобальными проблемами и бытовыми хлопотами. Возможно, вы даже отправитесь в путешествие, на курорт или просто насладитесь уютом дома.

Лев

Вы полны энергии, жизненных сил и желания действовать! У вас появляется неуемное любопытство, желание учиться новому, исследовать мир и открывать для себя новые горизонты. Ваше стремление к знаниям подтолкнет вас к активным действиям, а смелость и уверенность в себе помогут достичь больших успехов.

Дева

Любовь и романтика окутывают вас в эти дни. Вы чувствуете нежность, взаимопонимание и поддержку, а ваши самые сокровенные желания начинают воплощаться в жизнь. Это отличный период для новых знакомств, укрепления существующих связей, построения глубоких отношений.

Весы

Если вы сейчас заключаете сделки, договариваетесь о партнерстве или обсуждаете финансовые вопросы, это удачное время для нахождения компромиссов и справедливого распределения обязанностей и доходов. Переговоры будут успешными, ведь гармония и взаимопонимание будут способствовать общему успеху.

Скорпион

Вы погружены в работу с головой, и это приносит вам истинное удовольствие. Желание достичь максимальных результатов, успеть больше и раскрыть весь свой потенциал подталкивает вас к активной деятельности. Вы не только работаете с максимальной отдачей, но и вдохновляете других на достижение больших целей.

Стрелец

Эта неделя требует от вас сосредоточенности на решении одного важного вопроса, который уже давно требует вашего внимания. Вы имеете все шансы успешно справиться с задачей, если сосредоточитесь на деталях и обдумаете каждый шаг. Сконцентрируйте свою энергию на достижении результата – препятствия будут преодолены, а успех гарантирован.

Козерог

Ваше финансовое положение улучшается, и на этой неделе денежный поток станет более стабильным и обильным. Это может быть прибыль от бизнеса, продажи имущества, подарки или неожиданные поступления. Этот период идеально подходит для инвестиций, приобретений или сбережений на будущее.

Водолей

Вас ждут приятные встречи, общение и празднования. Вы создаете атмосферу радости и гармонии, собирая вокруг себя близких, друзей и единомышленников. Это отличный момент для организации мероприятия, вечеринки или просто приятных посиделок.

Рыбы

Вас может охватить легкая меланхолия и ностальгия, но это отличная возможность переосмыслить прошлое, сделать выводы и определить новые цели. Найдите время для саморефлексии, и вы получите новое видение будущего.

Как сообщал OBOZ.UA, астролог Игорь Мехеда заявил, что 2025-й должен принести быстрые и неожиданные изменения Украине и всему миру. Это связано со всеми календарями древних культур, знакомых современному человечеству.