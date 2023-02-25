''Больше всего папа мечтал о современных самолетах для Украины'': дочь погибшего пилота Оксанченко поделилась трогательными воспоминаниями. Видео

На войне погиб известный пилот Александр Оксанченко – его поделилась воспоминаниями об отце. Она рассказала, что главная мечта ее папы – современная авиация в Украине, которая поможет уничтожить врага.

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Видео с трогательным рассказом дочери Анны стало популярным в сети. Мир знает Александра Оксанченко, как пилота-аса, победившего не в одном международном авиашоу. В 2018 году пилот ушел в отставку, но российское вторжение заставило его вернуться на службу (чтобы смотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Об Александре Яковлевиче рассказывать можно много и как о человеке, так и об офицере. Человек-легенда – именно так назвал летчика Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный во время вручения ордена "Золотая Звезда" жене Светлане и старшей дочери Анне", – сообщают СМИ.

Дочка Александра Анна поделилась своими воспоминаниями.

"Мой папа – человек невероятной души. Не существует того мерила, чтобы измерить объем доброты, искренности, скромности и справедливости, которые присущи ему. Даже после нескольких минут общения он навсегда оставался в памяти улыбающимся и дружелюбным, а его взгляд доставал глубины души. Папа всегда помогал нуждающимся. До сих пор слышу его слова: "Людям нужно помогать!". Он любил небо, жил небом, в небе и остался навечно нашим Ангелом-Хранителем", – рассказала она.

Александра Оксанченко любили и уважали коллеги и побратимы.

"Я не видела столько мужских слез, как после гибели папы. Слез папиных друзей, которые просто садились в машину, закрывали дверцу и плакали. Он понимал, что эта война, по-видимому, не могла не произойти. Для него это был вопрос №1, чтобы у нас были современные самолеты", — рассказала дочь Оксанченко Анна.

28 февраля 2022 года полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге" было посмертно присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Александр Оксанченко прекрасно владел фигурами высшего пилотажа. Он всегда говорил, что это элементы воздушного боя, требующие максимальной сосредоточенности.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковник Александр Оксанченко погиб в воздушном бою, защищая Украину от российских оккупантов. Президент Украины Владимир Зеленский наградил полковника Оксанченко званием Героя Украины.