"Большая стройка" Зеленского восстанавливает живописную трассу между Ужгородом и Львовом. Видео

На Закарпатье ремонтируют 87 км трассы Н-13 Львов – Самбор – Ужгород. Живописную автодорогу, которая соединяет Львов с Ужгородом, восстановят в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца месяца.

Об этом сообщает Укравтодор. Отмечается, что ремонт этой дороги будет способствовать в том числе и туристическому развитию Закарпатья (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Дорогу национального значения годами приходилось объезжать, несмотря на то, что она – одна из красивейших в Закарпатье", – говорится в сообщении службы.

Отныне серпантин Ужоцкого перевала высотой 889 м стал безопасным. Именно через него проходит автодорога Н-13, которая является альтернативой трассе М-06 Киев – Чоп.

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В этом месяце на отдельных участках специалисты подрядной организации "Онур" устроили, в частности, укрепления откосов на суженной части. В рамках ремонта также планируют выровнять дорогу в продольном профиле и устроить систему отвода воды от дороги.

После этого рабочие нанесут новую разметку и обустроят обочину.

Напомним, в 2021 году в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4500 километров государственных дорог и 2000 километров местных.