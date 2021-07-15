"Большая стройка" Зеленского восстанавливает уникальные здания для детей в Миргороде

На Полтавщине в г. Миргород проводят реконструкцию Центра эстетического воспитания и Школы искусств, к концу лета планируют завершить первый этап работ. Некоторые секции Центра эстетического воспитания переедут в школу искусств, а также в ней сделают музыкальную школу.

Ремонт проводят по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка", сообщает Полтавская ОГА.

"Школа искусств - это помещение старой школы площадью более 2000 квадратных метров, 1910 года постройки. Два десятилетия здание пустовало. Сейчас она приобретает новый вид и функциональное назначение - дети разного возраста смогут овладевать здесь различными видами искусств", - рассказал заместитель главы Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

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Сейчас в школе провели шпаклевку стен и начинают заливку пола. Внутренние ремонтные работы планируют завершить до конца лета, а осенью перейти уже к следующему этапу.

Общая стоимость работ составила более 33 млн грн: 20% суммы выделили из местного бюджета, 80% - из государственного.

Центр эстетического воспитания, возведенный в 1900 году, также требовал реконструкции и новых технологических решений. Там уже провели демонтаж крыши и спортзала. Строители работают в две смены - утром и вечером.

"После реконструкции более 800 детей Миргорода смогут посещать в Центре эстетического воспитания до 20 различных кружков: хореографический, различных видов танца, эстетического вокала, кукольного театра и театра миниатюр, фольклорный кружок, цирковой, кружки декоративно-прикладного характера, а также секции МАН по разным направлениям", - говорится в сообщении ОГА.

Дмитрий Лунин добавил, что оба здания имеют историческое значение для Миргорода и области. Поэтому сохранение культурного наследия с соблюдением стиля, дизайна, концепции функционального назначения является приоритетом.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко рассказал, что в планах программы на 2021 год стоит продолжение развития социальной инфраструктуры: школы - 95, садики - 70, стадионы - 80, бассейны - 29, приемные отделения в больницах - 177 объектов.