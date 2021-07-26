'Большая стройка' Зеленского реконструирует пятидесятилетний бассейн в Николаеве

Бассейн дворца спорта "Заря" в Николаеве был построен еще в 1973 году и уже длительное время требовал проведения восстановительных работ. Сейчас по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" начато его реконструкцию.

Как сообщается на официальной странице Николаевской ОГА в Facebook, бассейн был популярным среди горожан местом отдыха и занятий спортом, однако из-за технического состояния в 2018 году его были вынуждены закрыть для посещения.

В ходе реконструкции здесь уже полностью демонтировали керамическую плитку облицовки чаши. Сейчас ведется очистка до бетонного основания самой чаши.

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На следующих этапах работ будет проведено внешнее усиление чаши бассейна, усилены опорные балки чаши, устранены трещины в вертикальных конструкциях.

Также будут проведены гидроизоляция и облицовка чаши бассейна новой керамической плиткой, замена штукатурки, покрытие пола у бассейна и замена гильз для труб наполнения и слива бассейна.

Общая стоимость работ оценивается в около 4,7 млн гривен.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщал, что в 2021 году в рамках "Большой стройки" в Украине будет построено и реконструировано 29 бассейнов и 80 стадионов.